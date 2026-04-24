Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 27 април до 3 май 2026 г

Три зодиакални знака ще имат наистина добър късмет през цялата седмица, от 27 април до 3 май 2026 г. Това е чудесна седмица да се доверите на съдбата толкова дълбоко, че да знаете, че търпението само увеличава късмета ви.

Неудобното става съдба: Големият урок на май 2026 за всяка зодия

Когато Венера в Близнаци и Плутон във Водолей се срещнат на 28 април, енергията носи възможности и способност да приемете промяната в живота си . Това може да включва нов житейски път или изненадваща възможност и затова доверието и търпението са ключови. Използвайте тази енергия, за да се съсредоточите върху проучването на шансовете за късмет, които възникват преди пълнолунието в Скорпион на 1 май. Това е първото от двете пълнолуния през май, което носи късмет и го прави месец на Синята Луна.

С навлизането на Меркурий в Телец на 2 май, вие се чувствате спокойни в този процес. Вярвайте, че сте на правилния път и че е безопасно да имате вяра в това, което знаете, че е предназначено за вас.

Още: Цветно Пълнолуние на 1 май 2026 г. Съвети за всяка зодия

1. Дева

Меркурий навлиза в Телец на 2 май, където остава до 17 май. Меркурий е планетата на комуникацията и в Телец носи щастливи възможности в живота ви. Телецът е изобилен и радостен зодиакален знак. С Меркурий тук, тази седмица е едновременно за късмет и щастлив живот . Той ви помага да намерите правилните думи, за да продължите напред, дори ако това изисква търпение.

Тези зодии сбъдват най-смелите си мечти през МАЙ 2026

Важно е да отделите време и да се съсредоточите върху създаването на стабилност с всички нови начинания, които започвате, Дева. Бъдете отворени за това, което идва през това време, особено за онези предложения, които изглеждат твърде добри, за да са истина, или ви изваждат от зоната ви на комфорт. Вместо да се фокусирате само върху това, което има смисъл, оставете място за това, на което сърцето ви иска да ви отведе. Това ви помага да постигнете по-добър баланс, за да можете да привлечете и повече късмет.

2. Везни

Още: Финансов подем: 3 зодии влизат в силна парична серия (27 април – 3 май)

Животът ви ще се трансформира тази седмица, Везни. Венера в Близнаци се изравнява с Плутон във Водолей на 28 април, носейки възможности, променящи живота, и вълнуващи промени. Това помага да се въведе промяна в това, което сте си представяли за бъдещето. Позволете си да се чувствате комфортно с непознатото и поемете нови шансове към мечтите си.

Любовен съвет за всяка зодия за 24 април 2026

Макар търпението да е ключово за това как всичко ще се развие, тази енергия носи невероятно изобилие. Вие сте готови да се впуснете в ново начало, което ще донесе по-голямо изобилие и огромна радост. Чувството ви за креативност също е засилено, така че ако сте мечтали да започнете собствен бизнес или да се върнете към изкуствата, сега е моментът да го направите. Заслужавате да живеете живота, за който винаги сте мечтали.

3. Риби

Запазете място за процеса, докато Пълнолунието в Скорпион изгрява на 1 май, Риби. Този лунен цикъл започна с Новолунието на 20 ноември 2025 г., така че помислете за това, което току-що е започвало по това време, тъй като нещо, свързано с това, се реализира. Скорпионът управлява темите за късмет и нови начала. Той ви моли да стигнете до истината за дадена ситуация или чувства, за да можете да изградите живота на мечтите си.

Още: Тези 4 зодии взимат съдбоносно решение през МАЙ 2026

Макар че пълнолунието в Скорпион означава, че нещо се осъществява, то носи и магическа енергия. Това е първото от двете пълни луни през май, така че вече има усещане за съдба и съдба в действие. Обърнете внимание на чувствата си по време на тази лунна фаза, както и на всички съобщения или предложения, които възникват. Със Синята Луна на 31 май може да сте на прага на невероятна промяна в живота си.