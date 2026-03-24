Таро хороскоп за 25 март

Научете какво очаквате тази сряда, 25 март 2026, според зодията.

Таро хороскоп за сряда за Овен: Десетка мечове, обърната

Ти си повече от оцелял, Овен. Според обърнатата карта таро Десетката мечове, ти си процъфтяващ във всяко едно отношение. Сблъскал си се с толкова много тежки трудности, които са се стрували невъзможни за преодоляване. И все пак, ето те тук, стоиш силен, показвайки се като победител.

На 25 март сте готови да оставите миналото зад гърба си, но не като някой, който е бил победен. Вместо това, вие продължавате напред, защото всичко е свършило. Вие продължавате напред по свои собствени условия.

Таро хороскоп за сряда за Телец: Дяволът, обърнат

Обърнатата карта таро „Дяволът“ е за освобождаване от токсични цикли. На 25 март виждате ситуацията такава, каквато е, и по-важното, как е започнала.

След като имате ясна представа за катализатора на дадена ситуация, е много по-лесно да я спрете в корена. Вие сте в този много специфичен момент, в който историята се пренаписва, защото вие отговаряте за това какво и кога ще се случи. Напред, Телец!

Таро хороскоп за сряда за Близнаци: Осмица пентакли

Време е да се заемете сериозно с това, което се надявате да постигнете. Без значение колко сте талантливи, винаги има място за растеж. На 25 март, когато Осемте Пентакли символизират постоянни усилия в изграждането на умения, това е сигнал да останете усърдни в работата си.

Близнаци, искате да изучавате това, което правите, и да обръщате специално внимание на детайлите. За да бъдете майстор, бъдете любопитни и работете усилено. Резултатите, които създавате, може да не са незабавни, но когато се появят, те ще бъдат отлични.

Таро хороскоп за сряда за Рак: Крал на чашите

Рак, тъй като сте свързани с Луната, емоциите ви могат да се колебаят в зависимост от това с кого сте или какво се случва в живота ви. На 25 март Кралят на купите ви напомня да обърнете внимание на чувствата си.

Човешко е да чувстваш и искаш да помогнеш, но от теб зависи да решиш доколко. Можеш да се откъснеш, така че мислите ти да ръководят действията ти, вместо да бъдат обзети от изключителна тъга или дори радост.

Таро хороскоп за вторник за Лъв: Седем чаши

Имаш толкова много възможности, Лъве. Седемте чаши на 24 март разкрива изобилие от възможности. Можеш да избереш това, което смяташ, че ще е най-добро за теб в момента.

Едно нещо, което може да се случи, когато имате твърде много възможности, е да предположите, че това, от което се нуждаете, винаги ще бъде на ваше разположение. Късметът на това ниво може да бъде много разсейващ. Просто изберете, когато се чувствате готови. Ще знаете какво да вземете, като се вслушвате в интуицията си.

Таро хороскоп за сряда за Дева: Умереност

Дева, таро картата за умереност, символизира умереност във всичко. Бъдете търпеливи, когато искате нещо, и предпазливи, когато се опитвате да помагате на другите. Искате хората в живота ви да усетят, че не заемате отношение „всичко или нищо“ или не очаквате всички да правят нещата по вашия начин.

На 23 март можете да намерите начин да правите компромиси и да насърчите другите да направят същото. Можете да го покажете чрез действията и спокойното си поведение.

Таро хороскоп за сряда за Везни: Сила

Има всякакви начини, по които човек може да демонстрира силата си, Везни. Картата Таро „Сила“ разкрива как части от вашата личност са уникално проектирани да се справят с проблеми, които биха затрупали другите.

Днешният ден, 23 март, може да ви се стори като обикновен ден, но винаги има нещо, което можете да направите, за да го подобрите. Можете да се заемете с отнемащ време проект или да помогнете за намаляване на напрежението в спорна връзка. В личен план можете да работите върху области от себе си, които смятате, че се нуждаят от подобрение, за да станете най-добрият човек, който можете да бъдете.

Таро хороскоп за сряда за Скорпион: Колелото на късмета

Съдбата винаги е насреща, за да ти подаде ръка за помощ, Скорпион. Не е нужно да манипулираш житейските обстоятелства, за да ги подчиниш на волята си. Всъщност, всичко, което трябва да направиш на 25 март, е да се довериш на процеса.

Когато слушате интуицията си, следвате сърцето си и живеете според това, което знаете, че е предназначено за вас, пътят се подравнява и възможностите, които са ви предназначени, се разкриват.

Таро хороскоп за сряда за Стрелец: Съд

Готов си за промяна, Стрелец, а картата таро „Съд“ ти напомня, че начинът, по който се прави това по различен начин, започва с размисъл. След като разбереш защо си взел определени решения, можеш да започнеш да ги променяш, когато се появи склонността ти да действаш по определен начин.

На 25 март забавете темпото и се приспособете. Помислете как работи умът ви и как ви кара да се чувствате, след като осъзнаете какво правите. Не забравяйте, че трансформацията се случва с времето. Не е нужно да бъдете нов човек за една нощ, но можете да работите върху това всеки ден

Таро хороскоп за сряда за Козирог: Императрицата

Поискай това, което искаш, Козирог, защото на 25 март ще го получиш. Твоето ежедневно таро, Императрицата, е за изобилие във всички форми.

Енергията ви е плодородна и сте готови да разширите живота си по начини, за които само сте се осмелявали да мечтаете. Потенциалът да творите е пред вас и вие сте в силна позиция да съчетаете действие с намерение и да наблюдавате как творението се разгръща чрез въображението ви.

Таро хороскоп за сряда за Водолей: Асо на чашите

Време е да се влюбите отново, Водолей. Асото на чашите е романтична карта таро, която символизира зараждащото се начало на нова връзка. Можете да сте в партньорство сега и да се влюбите отново.

Или на 25 март най-накрая срещнете сродна душа, която иска да бъдете с нея и само с нея. Представете си каква би могла да бъде вашата перфектна връзка и си позволете да мечтаете.

Таро хороскоп за сряда за Риби: Йерофантът

Не е необходимо да създавате нов начин на правене на нещата. Вашата ежедневна карта таро, Йерофантът, ви напомня, че определени заведения работят добре за това, от което се нуждаете.

На 25 март можете да се откажете от нуждата да нарушавате традицията, за да задоволите убеждението си, че светът трябва да разчупи даден модел. Вместо това, приемете как традицията осигурява структура и ви дава шанс да следвате път, който е изпитан, изпитан и истински.