Таро хороскоп за 25 ноември

Научете какво ви очаква този вторник, 25 ноември 2025, според зодията.

Карта Таро за Овен: Седем чаши, обърната

Овен, ти си много по-решителен, отколкото изглеждаш. Склонен си да избягваш да вземаш решения, когато са емоционално натоварени.

Днешната дневна карта таро, Седемте чаши, обърната, е за проверка на реалността и за справяне с истината за дадена ситуация, особено такава, която ви отнема времето.

Вашият съвет за този вторник е да решавате, без да искате разрешение. Вземете нещо от чинията си и не позволявайте на никого да го върне в скута ви като задължение.

Таро карта за Телец: Смърт, обърната

Телец, можеш да разбереш кога една връзка е приключила, но често предпочиташ да се надяваш нещата да се подобрят. Дори си пожелаваш да грешиш.

Днешната дневна карта таро, обърнатата Смърт, е за съпротивата срещу промяната от страх от нарушаване на статуквото.

Вашият съвет за този вторник е да се откажете от лош навик и да се придържате към решението си, дори и да е трудно. Намерете си партньор за отговорност, ако имате нужда от такъв.

Карта Таро за Близнаци: Тройка жезли

Близнаци, изглеждаш разсеян/а от другите, но истината е, че си доста стратегичен/а по отношение на целите си.

Днешната дневна карта таро, Трите пръчки, е за разширяване на живота ви, което ще включва скок на вярата.

Вашият съвет за този вторник е да започнете разговор с някого, с когото отдавна сте искали да говорите.

Карта Таро за Рак: Деветка пентакли, обърната

Рак, можеш да бъдеш доста независим и самодостатъчен. Предпочиташ обаче да не си такъв. Харесва ти идеята да си партнираш с някой, който се грижи за теб.

Днешната дневна карта таро, обърнатата Деветка Пентакли, е за това да бъдеш зависим от мнението на другите. Може дори да обвързваш самочувствието си с това, което мислят хората.

Вашият съвет за този вторник е да се поглезите с нещо декадентско, което също така подхранва душата ви.

Карта Таро за Лъв: Тройка чаши, обърната

Лъв, ти си много селективен по отношение на приятелите, които избираш, и хората, които обичаш. Може да изглеждаш всеобхватен, но истината е, че обичаш да поддържаш кръга си на доверие малък и стегнат.

Днешната дневна карта таро, обърнатата Тройка чаши, е за приятелства, които често биват превъзхождани, и за необходимостта от разширяване на социалния ви кръг.

Съветът ти за този вторник е да отделиш време за приятел, който наистина те вижда такъв, какъвто си.

Карта Таро за Дева: Двойка жезли, обърната

Дева, ти не се страхуваш толкова от провал, колкото от това, което си способна да постигнеш.

Днешната дневна карта таро, Двойката на жезлите, обърната, е за това да се придържате към правилата, водени от страх. Може би е добре да запазите света си малък, за да поддържате контрол.

Вашият съвет за този вторник е да спрете да проучвате прекалено много и да вземате прибързани решения.

Карта Таро за Везни: Рицар на Пентаклите, обърната

Везни, понякога отлагате, защото искате нещата да са перфектни. Може да избягвате да започвате проекти, само защото си мислите, че ако не са направени както трябва, си губите времето да опитвате.

Днешната дневна карта таро, Рицарят на Пентаклите, обърната, е за поддържане на непостоянни усилия. В момента може да ви се стори трудно да останете упорити.

Вашият съвет за този вторник е да спрете да отлагате проект и да го довършите.

Карта Таро за Скорпион: Императрицата

Скорпион, зад цялата тази интензивност се крие мека сърцевина и ти я криеш за самозащита.

Днешната дневна карта таро, „Императрицата“, е за това да бъдеш креативен и магнетичен чрез това, което правиш, за да направиш света красив.

Вашият съвет за този вторник е да се заемете с правенето на неща с ръцете си. Печете хляб. Гответе, рисувайте или се занимавайте с някаква форма на изкуство, като например свирене на музика или рисуване.

Карта Таро за Стрелец: Десетка чаши

Стрелец, тайно копнееш да бъдеш емоционално сигурен. Всъщност, твоят стремеж към приключения е, за да прикриеш страха, който изпитваш, че никога няма да намериш меко място, където да кацнеш на света.

Днешната дневна карта таро, Десетката чаши, е за емоционалното удовлетворение и намирането на вътрешна хармония.

Вашият съвет за този вторник е да запишете всичко, за което сте благодарни. Направете списък с благодарности и продължавайте да го допълвате през цялата седмица.

Таро карта за Козирог: Слънце, обърнато

Козирог, ти си толкова строг към себе си. Дори когато постигаш всичките си цели, чувстваш, че можеш да се справиш по-добре. В резултат на това работата ти никога не се усеща завършена.

Днешната дневна карта таро, „Слънцето“, обърната, е за това да се чувстваш потиснат и отпаднал, но не защото някой друг те е накарал да се чувстваш така. Става въпрос за това как се чувстваш сам със себе си.

Вашият съвет за този вторник е да отпразнувате всичките си победи тази седмица, дори малките, които другите може да смятат за маловажни, но са важни за вас.

Карта Таро за Водолей: Император, обърната

Водолей, ти си свободомислещ, но има моменти, в които би искал да имаш предпазни огради около мислите си. Бих искал, за момент, да не си толкова отворен за изследване на света.

Днешната дневна карта таро, „Императорът обърнат“, е за борби за власт, но не за това да се поддадете на тях. Може би се съпротивлявате на правилата, наложени ви от другите.

Вашият съвет за този вторник е да практикувате поставяне на граници, а след това да направите още една крачка: не се обяснявайте.

Карта Таро за Риби: Колелото на късмета, обърнато

Риби, обичаш промяната, но когато тя дойде, можеш да се обезсърчиш. В този момент не знаеш какво искаш, въпреки че знаеш, че не можеш да останеш там, където си.

Днешната дневна карта таро, Колелото на късмета, обърната, е за това, че се чувствате заседнали в порочен кръг, който искате да промените.

Вашият съвет за този вторник е да си позволите да опитате нови неща и да видите къде животът ви е станал еднообразен.