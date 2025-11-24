Любопитно:

Определиха най-добрата поп песен за 2025 година (ВИДЕО)

24 ноември 2025, 20:25 часа 226 прочитания 0 коментара
Определиха най-добрата поп песен за 2025 година (ВИДЕО)

В края на годината Apple Music разпалва музикалния свят със своята традиционна класация A-List Pop: Best of 2025, в която на върха се изкачи не кой да е, а световната суперзвезда Лейди Гага. Нейният сингъл "Abracadabra" оглави списъка като най-добрата поп песен, издадена през годината, изпреварвайки редица глобални хитове и млади конкуренти.

Мощно завръщане в поп вселената

От Apple Music описват "Abracadabra" като песен, която "пленява със своя мистичен, леко тъмен заряд". Парчето показва, че носителката на "Оскар", която често е наричана "Mother Monster", се е завърнала към пълния си музикален талант. Според стрийминг платформата, с албума си "Mayhem", Гага допълнително затвърждава репутацията си на "жива легенда, завърнала се към своите поп корени и звука, с който се отличава" като изпълнител.

В описанието са подчертани нейните артистичност и еволюция в музикалното творчество. "По време на световното си турне "The Mayhem Ball" Гага представи театрално шоу, с което за пореден път доказва, че е се нарежда сред най-великите изпълнители на всички времена", пишат съставителите на списъка на Apple Music. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: От сцената към семейния живот: Лейди Гага и годеникът ѝ за сватбените планове

Според много онлайн медии, "Abracadabra" се превърна в "социален феномен" - част от радиото, стрийминга и дори танцовите тенденции.

Фактът, че песента оглавява класацията на Apple Music, е значим - той показва признание от глобална платформа за стрийминг, която има голямо влияние върху музикалните потребители.

Освен това, включването ѝ на челно място в A-List Pop: Best of 2025 подчертава, че редакторите на Apple Music виждат "Abracadabra" не просто като комерсиален хит, а като културен маркер на годината.

Още: Имам късмет, че съм жива: Лейди Гага с разтърсващо признание

Песента на Сабрина Карпентър "Manchild" зае второ място, водещият сингъл от албума ѝ Man's Best Friend. Топ три се допълва от песента "2 Hands" на канадската певица Тейт Макрей.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Лейди Гага музика Apple music
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес