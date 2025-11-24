Определиха най-добрата поп песен за 2025 година (ВИДЕО)

В края на годината Apple Music разпалва музикалния свят със своята традиционна класация A-List Pop: Best of 2025, в която на върха се изкачи не кой да е, а световната суперзвезда Лейди Гага. Нейният сингъл "Abracadabra" оглави списъка като най-добрата поп песен, издадена през годината, изпреварвайки редица глобални хитове и млади конкуренти.

Мощно завръщане в поп вселената

От Apple Music описват "Abracadabra" като песен, която "пленява със своя мистичен, леко тъмен заряд". Парчето показва, че носителката на "Оскар", която често е наричана "Mother Monster", се е завърнала към пълния си музикален талант. Според стрийминг платформата, с албума си "Mayhem", Гага допълнително затвърждава репутацията си на "жива легенда, завърнала се към своите поп корени и звука, с който се отличава" като изпълнител.

В описанието са подчертани нейните артистичност и еволюция в музикалното творчество. "По време на световното си турне "The Mayhem Ball" Гага представи театрално шоу, с което за пореден път доказва, че е се нарежда сред най-великите изпълнители на всички времена", пишат съставителите на списъка на Apple Music.

Според много онлайн медии, "Abracadabra" се превърна в "социален феномен" - част от радиото, стрийминга и дори танцовите тенденции.

Фактът, че песента оглавява класацията на Apple Music, е значим - той показва признание от глобална платформа за стрийминг, която има голямо влияние върху музикалните потребители.

Освен това, включването ѝ на челно място в A-List Pop: Best of 2025 подчертава, че редакторите на Apple Music виждат "Abracadabra" не просто като комерсиален хит, а като културен маркер на годината.

Песента на Сабрина Карпентър "Manchild" зае второ място, водещият сингъл от албума ѝ Man's Best Friend. Топ три се допълва от песента "2 Hands" на канадската певица Тейт Макрей.