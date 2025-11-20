Петър Кичашки: Кръгът около Радев се опитва да дестабилизира държавата преди еврото (ВИДЕО)

Въпросът с референдума на Радев има два аспекта: правно-технически и политически. Председателят на парламента не може за прави преценка по допустимост. Това е нарушение и това е повече от ясно. Сега Радев се опитва да го изкара някаква юридическа победа, но Конституционният съд съвсем правилно е постановил.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” д-р Петър Кичашки, експерт по конституционно право, коментирайки темата с референдума за влизането на България в еврозоната.

За мен г-жа Киселова допусна грешка категорично. Ако внесеш искане за референдум, Народното събрание може да се произнесе, но не е казано кога ще се произнесе, подчерта Кичашки.

Принципното становище да не бъде допускан такъв въпрос до зала остава. Става дума за въпрос, който касае висш държавен и обществен интерес. Първо, такъв референдум е противоконституционен, второ - такъв референдум противоречи на международни договори. Очевидно кръгът около президента Радев се опитва да дестабилизира държавата в последния момент, за да оттласне България от еврозоната. Влизането в еврозоната е последния пирон в ковчега за скъсване с руския интерес у нас, стана ясно още от думите на Кичашки.

Според експерта става дума за тежка некомпетентност по отношение на въпроса с референдума. “Решенията на Конституционният съд важат от момента на постановяването за в бъдеще. Ако Радев внесе отново референдума, председателят на Народното събрание ще е длъжен да го допусне, за да стигне до пленарна зала, но това е въпрос на политическо решение от страна на мнозинството. Мачът е свирен”, подчерта още Кичашки.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.