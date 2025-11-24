Студио Actualno:

Героите от "Под прикритие" в нова светлина: Захари Бахаров сподели изненадваща СНИМКА

24 ноември 2025, 20:37 часа 0 коментара
Актьорът Захари Бахаров предизвика истински фурор сред почитателите си, след като публикува в Instagram нов кадър от снимачната площадка. На снимката той позира заедно с колегите си от култовия сериал "Под прикритие" – Мариан Вълев, Кирил Ефремов и Павел Иванов, всички пременени в униформи на служители от наземния екип на летище.

Бахаров, който ще се завърне на екран с ролята си на героя Иво Андонов, допълнително разпали любопитството на феновете на сериала, като добави кратко и същевременно загадъчно послание със значение, което не е напълно ясно: „Багажът ви е в сигурни ръце“, написа актьора. Публикацията събра много харесвания и коментари, повечето от които изразяват надежда, че това е знак за дългоочаквания шести сезон на поредицата.

Кадърът, заснет до самолет на реален терен, вероятно е препратка към това, че новите епизоди ще включват сцени в авиационна среда.  Възможно е сюжетът да се впусне в по-мащабна операция или динамична екшън линия, което допълнително засилва интереса около проекта.

Снимките на най-зрелищния сезон

Снимките се осъществяват в различни градове и курорти в страната, сред които София, Варна, Боровец и Св. Св. Константин и Елена, като до края на годината ще обхванат още много локации.

Снимка: БНТ, фортограф: Евелин Димитров

Както вече ви споделихме, очаква се новият шести сезон на "Под прикритие" да бъде по-зрелищен и мащабен от всякога. Наред с Юлиан Вергов, Павел Иванов и Радина Кърджилова още звездни имена се присъединяват към актьорския състав. Това са Климентина Фърцова и Велина Георгиева - новите попълнения, чиито атрактивни персонажи ще добавят още по-голяма интрига и динамика към добре познатия свят на емблематичния криминален сериал.

