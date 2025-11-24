Ролята, заради която Бандерас чистел риба всеки ден и миришел ужасно

Холивудският актьор Антонио Бандерас говори за ролята си в предстоящия биографичен филм "Тони" за покойния Антъни Бурдейн на кинофестивала в Торино, разкривайки, че е чистил риба всеки ден. Припомняме, че известният кулинар, ресторантьор, телевизионна личност, пътешественик и автор на множество книги сложи край на живота си през 2018 г., което шокира многото му почитатели, пише "Варайъти".

Бандерас за работата по филма: "Ужасна", но се наслаждавал на преживяването

"Снимахме месец и половина в Кейп Код и Нюпорт, постоянно обградени от миризмата на риба. Всеки път, когато се връщах в хотела, трябваше да се къпя, защото миришех ужасно - чистех риба всеки ден!", разказва актьорът.

Говорейки на кинофестивала в Торино, Антонио Бандерас хвърля нова светлина върху режисирания от Мат Джонсън и продуциран от A24 филм "Тони".

"След като завършва университета, Бурдейн първоначално иска да стане писател. Почти веднага обаче той започва да се бори с депресия и наркотична зависимост, така че филмът разглежда много трудните ранни години от живота му", казва актьорът.

Антонио Бандерас играе ролята на ресторантьор от бразилски произход, който взема под крилото си младия Тони - в образа на когото се превъплъщава Доминик Сеса, прочул се с ролята си във филма "Заседнали" (2023).

"Чрез тази връзка Тони започва да се учи наистина да готви. Така че филмът не е само за кухнята или кулинарните техники, той е за житейския му път, идентичността му и начина му на живот, оформени от този уникален ментор", казва още Бандерас.

Докато истинският Бурдейн започва като мияч на чинии в ресторант, менторът, чиято роля играе Бандерас, е по-скоро събирателен образ. Актьорът го описва като "мъж от Бразилия, който работи в САЩ и е пътувал по целия свят".

"Моят персонаж е учил в най-престижните институции, завършил е най-добрите кулинарни училища, но винаги е оставал аутсайдер. Той създава свой собствен ресторант извън традиционния свят на елитните готвачи, разработвайки свои собствени ястия с достъпни за обикновените хора съставки - семпла храна за обикновените хора", допълва Бандерас.

Бандерас за менторството

Актьорът всъщност поставя сериозен акцент върху менторството, намирайки се в Торино като един от носителите на награда за цялостно творчество Stella della mole, описвайки собствената си кариера като резултат от случайни срещи.

"Аз съм театрален актьор. Киното дойде случайно, благодарение на Педро Алмодовар. Тази случайност доведе до 130 филма, но все пак беше случайност. Театърът беше първата ми любов и през последните седем-осем години се върнах в дома си в Малага и в истинския си дом на сцената. Животът ми се промени и сега най-накрая правя това, което винаги е било предназначението на живота ми", казва още Антонио Бандерас.

Актьорът Пол Нюман, на когото е посветена ретроспектива от 24 филма на тазгодишния кинофестивал в Торино, и чиито пронизващи сини очи гледат от фестивалния плакат, е друга важна фигура в живота на Бандерас.

"Работих една година в Ню Йорк в мюзикъл. Един ден бях на сцената и пеех, и в един момент видях Пол Нюман да ме гледа с онези очи. Замръзнах напълно, беше невероятно силно. Направихме няколко филма заедно и работих с жена му Джоан Удуърд във "Филаделфия". Той ме харесваше, така че често излизахме на вечеря в Ню Йорк. Имаше един странен навик: винаги поръчваше много специфична бира и казваше на сервитьора: "Точно след 2 минути и 45 секунди, моля, донесете ми още една!" Все още си спомням това", разказва актьорът.

Източник: БТА

