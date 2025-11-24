Зад кулисите в Пилзен: Готов е първият от новите влакове на "Шкода" за България (СНИМКИ)

На 24 ноември в чешкия град Пилзен вали сняг и температурите са около нулата, но това не пречи на екипите в производствения обект на "Шкода Груп" (Škoda Group) да продължат да работят по електрическите мотрисни влакове за България. В завода, който се простира на 50 000 кв. м и е един от 7-те на компанията в Европа, трябва да бъдат завършени 25 нови влака за страната ни. Първият от тях вече е готов и ще пристигне у нас през януари 2026 г., а през април се очаква да тръгне по българските жп маршрути.

През това време ще се провеждат нужните тестове, а междувременно ще дойдат още два влака и изпитанията ще продължат в различни конфигурации – в двойни и тройни състави.

Снимка: "Шкода Груп"

Средствата за влаковете от "Шкода" са на 100% осигурени от Европейския съюз, потвърди вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов, който инспектира напредъка по производството в Пилзен и направи първото тестово пътуване с вече завършения мотрисен влак.

Снимка: "Шкода Груп"

Рекордно бързо производство

Договорът за доставката на тези влакове (първоначално 20, впоследствие с добавка още 5), включително цялостно обслужване за 15 години, беше подписан през септември 2024 г. От компанията изчисляват, че стойността му се равнява на около една трета от годишния износ на Чешката република за България.

"Успяхме да завършим първия влак за България в рамките на рекордните 14 месеца след подписването на договора – изключително кратък срок, който беше възможен благодарение на пълното ангажиране на нашите най-опитни проектни екипи, дълбокия опит на нашите инженери и тясното сътрудничество на няколко производствени завода на Škoda Group", обяви изпълнителният директор на "Шкода Груп" Петр Новотни.

Снимка: "Шкода Груп"

По думите му - всичко на този етап по производството върви по очаквания план. "Готови сме, ще работим здраво дори при това студено време", заяви той.

Гроздан Караджов потвърди: "Всичко върви според планирания график". "След 14 месеца ние имаме вече абсолютно годен за движение първи мотрисен влак, предназначен за България. Още 11 са в напреднала фаза и предстои да бъдат завършени в идните месеци (...) Ще получим без забавяне това, за което сме платили – и което българските граждани заслужават", обяви министърът и отличи "качеството и комфорта" на влаковете.

"Самата производствена линия показва колко високи технологии са внедрени в тези влакове. Информационните табла, които ще са и на български, и на английски език, ниските подове, които дават възможност за по-трудноподвижни хора да се качват с улеснение, една от двете тоалетни вътре е пригодена специално за хора със затруднения, наличието на Wi-Fi през цялото време, капацитета от 333 седящи места - всичко това е чакано от много години от българските граждани и съм много щастлив, че за първи път няма закъснения, няма оправдания, няма шикалкавене", заяви Караджов.

Снимка: "Шкода Груп"

Високи технологии

Влакът е значително адаптиран към нуждите на България - от специфична цветова гама и нов интериорен дизайн, през модификации на информационната система, до интегриране на сигнална технология и други функции за безопасност. По този начин Škoda предоставя на България не само доказаната платформа RegioPanter, която вече е изминала около 160 милиона километра по европейските железопътни линии, но и възможността да достави много бързо напълно персонализирани влакове в момент, когато страната спешно се нуждае от модернизиране на своя подвижен състав, подчерта Новотни.

Влаковете са с най-солидната система за сигурност - ERTMS. Всеки е съставен от по 4 вагона, като в тях има по две рампи за трудноподвижни хора. Мощността на един влак е 2720 kW, като ще може да развива до 160 км/ч.

Снимка: "Шкода Груп"

Новите влакове са с климатици, USB портове, ергономични седалки, вътрешна и външна система с камери, места за велосипеди и бебешки колички. Частично ниският под ще позволява удобно качване и слизане.

Първите влакове на "Шкода" у нас ще се използват от БДЖ за поемане на най-натоварените линии, които са на къси разстояния - до около 2 часа. Транспортният министър даде примери със София-Перник, Пловдив-Асеновград и др. Ще се модернизират 8 депа, за да може влаковете да бъдат екипирани санитарно.

Снимка: "Шкода Груп"

"Те са 100% финансирани от ЕС. ЕС има висока оценка за нашата железопътна реформа. Зелено е, социално е, мобилно е", каза Гроздан Караджов.

Доставката на новите мотрисни влакове се извършва по договор с „Шкода Транспортейшън“ и „Шкода Вагонка“. Общата стойност е над 639 млн. лв. без ДДС, изцяло финансирани от европейски програми. Основният договор за 20 влака е 511,4 млн. лв. без ДДС и се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Допълнителното споразумение за още 5 влака е 127,8 млн. лв. без ДДС и се финансира по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.

Снимка: "Шкода Груп"

Посланиците на двете страни - Данчо Мичев и Мирослав Томан - също участваха в представянето, като нашият посланик в Прага акцентира върху "златните чешки ръчички", заради които българите ще може да пътуват удобно навсякъде.

Един от най-мащабните проекти на "Шкода"

От "Шкода" определят проекта за българските мотрисни влакове като един от най-големите си в момента. А компанията работи за клиенти в цяла Европа, както и за страни като Казахстан и Австралия.

Снимка: "Шкода Груп"

Откакто легендарният Емил Шкода основава завода в Пилзен през 1859 г. - преди цели 166 г. (с името Škoda Works), чешката компания поддържа традиции в производството на автобуси, метровлакове, трамваи, тролейбуси, различни компоненти, в услуги и дигитални решения. В пика си заводът в града дава работа на около 45 000 служители и затова сега е наистина огромен. В Острава действа и "Шкода Вагонка", където е осъществена част от производството на влаковете за България.

Към момента в производствените обекти в Чехия, Финландия и Турция работят около 10 000 служители. Групата има бизнес отдели в Италия, Австрия, Белгия, Полша, Унгария и Украйна.

"Шкода Груп" е част от PPF Group и се различава от автомобилния производител "Шкода Ауто", който е под шапката на "Фолксваген".

Снимка: "Шкода Груп"

Още влакове за България

В края на септември "Шкода Груп" подписа договор с българската фирма TTL за наем на депо в София, в което ще се извършва пълно обслужване на 25-те модерни електрически влака.

Компанията произвежда и 8 нови метровлака за столицата, първият от които вече пристигна и бе показан. До края на годината се очакват още два за изпитания в реални условия. Последният трябва да пристигне през май 2026 г. Основната задача през следващите пет години остава поетапната подмяна на остарелите руски влакове, движещи се по линиите 1, 2 и 4. Така ще се намалят интервалите на движение по линия 2 след откриването на новата метростанция „Панчо Владигеров“, разположена между „Сливница“ и „Обеля“.

Снимка: "Шкода Груп"

Модернизацията на българските железници не се ограничава само дотук - България вече финализира едно от най-мащабните споразумения в железопътния си сектор, а именно договор за закупуване на 35 нови електрически мотриси с нулеви емисии. Доставчикът е консорциум около френската компания "Алстом", която има опит с над 4000 произведени влака от същия модел.

