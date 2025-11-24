Откриха генетични "призраци" на отдавна изгубен народ

Бяха открити следи от неизвестна досега група хора, генетично различни от своите съседи, живели преди поне 8000 години в централния Южен конус на Южна Америка и по-специално в Аржентина. Смята се, че това е сред последните места, до които хората са стигнали по време на разширяването на нашия вид по света. Някои от най-ранните доказателства за човешко присъствие в най-южните части на континента датират отпреди около 14 000 години, въпреки че това е обект на сериозни дебати от археолозите. И все пак, много малко изследвания са разглеждали древна човешка ДНК от този регион.

Ново проучване, ръководено от еволюционния биолог от Харвардския университет Хавиер Маравал Лопес, започва да запълва това празно място на картата на нашия вид. „Това е важен епизод от историята на континента, за който просто не сме били наясно“, казва той.

Повече за важното откритие

Екипът анализира ДНК от 238 древни индивида от централния Южен конус, чийто живот обхваща общо 10 хилядолетия. Проучването увеличава богатството от древни ДНК проби от този регион повече от десетократно. То също така поставя данните в контекста на съществуващи древни ДНК записи, датиращи отпреди 12 000 години, от коренното население, живяло в Северна и Южна Америка преди колонизацията.

Още: Учени: Наследяваме тези 5 болести от родителите си!

По този начин изследователите открили неизвестна досега човешка група. Най-ранният представител на тази група е живял преди около 8500 години, а около 4600-150 години преди настоящето повечето индивиди в ДНК записите са били нейни членове.

Въпреки че тези хора от централната Аржентина са съществували съвместно с два други различни човешки генетични произхода по време на средния холоцен, ДНК-то показва изненадващо малко доказателства за междурегионално смесване.

ДНК, взета от индивид, намерен в района на Пампа, живял преди около 10 000 години, показва, че жителите на този регион вече са започнали да развиват генетични различия от други човешки групи в близките части на Южна Америка.

„Открихме тази нова група хора, за които не знаехме преди, която се е запазила като основен компонент на родословието поне през последните 8000 години до наши дни“, казва Маравал Лопес.

Още: Най-старият запазен семеен клан в света: Удивителни ДНК разкрития за германски род на 3000 години (СНИМКИ, ВИДЕО)

Авторите били изумени, че регион, известен с огромното си разнообразие от езици и култури, може да има толкова последователен, хомогенен произход с толкова малка миграция.

„Хора с един и същ произход са развивали отличителни култури и езици, докато са били биологично изолирани“, казва Маравал Лопес.

Изследователите очакват този разширен набор от древна ДНК с течение на времето да разкрие допълнителни прозрения за човешката история в Аржентина.

„С големи размери на пробите от древна ДНК е възможно да се научат подробности за въпросите, които наистина са важни за много археолози – въпроси за това как хората са свързани помежду си във фин мащаб в рамките на археологическите обекти, както и регионално“, казва генетикът от Харвард Дейвид Райх, който е старши автор на статията.

Още: Учени и поет съхраниха стихотворение в ДНК на почти безсмъртна бактерия (и тя написа същото)

„С технологията за древни ДНК данни сега е възможно да се изградят прецизни карти на промяната в размера на популацията и миграцията, каквито сега съществуват с много подробности в Европа и както това проучване започва да прави за Аржентина.

„Такива карти са трансформиращи за нашето разбиране за това как са живели хората преди много време, разкривайки демографска информация за миналото, която преди това е била просто недостъпна.“

Изследването е публикувано в Nature.