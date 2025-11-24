Ясно е състоянието на Боби Михайлов, двама бивши национали със силни думи за него

По-рано днес, на 24 ноември, стана ясно, че бившият президент на БФС Борислав Михайлов е бил приет спешно в болница. В първите часове нямаше информация за състоянието му, но вече се знае, че е контактен и адекватен. Михайлов няма увреждания по тялото, но все пак ще остане няколко дни под строг медицински контрол. Двама бивши национали по футбол изразиха подкрепата си към Боби Михайлов със силни думи в социалните мрежи.

Лекарите правят всичко възможно, за да предотвратят усложняване на състоянието на Боби Михайлов

По-рано днес Борислав Михайлов влезе по спешност в болница. За него вече се знае, че е адекватен и контактен, но въпреки това ще остане под наблюдение в болницата. Лекарите правят всичко по силите си, за да не се усложнява състоянието на бившия президент на БФС. Бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров и нападателят Валери Божинов публикуваха посланията си към Боби Михайлов в социалните мрежи.

Стилиян Петров: „Подкрепата ми е към Борислав Михайлов и неговото семейство“

Стенли подкрепи Михайлов и близките му: „Животът има свойството да променя перспективите ни и да ни напомня кое е наистина важно. Въпреки че сме имали различия, днес подкрепата ми е към Борислав Михайлов и неговото семейство, който смело и с подкрепата на своите близки се изправя пред здравословни предизвикателства. В момент на това изпитание искам да знаеш, че те подкрепям и се надявам на бързото ти възстановяване. Миналите ни разногласия бледнеят в сравнение със силата и устойчивостта, която трябва да покажеш в този момент, така както го показваше винаги на терена“.

Валери Божинов: „Вярвам във възстановяването ти“

Валери Божинов пожела на Боби Михайлов да бъде силен: „Пожелавам ти сила, онази истинската, която имат само шампионите. Знам, че ударът е тежък, но твоят характер е още по-силен. Вярвам във възстановяването ти и знам, че отново ще се изправиш, както си го правил толкова пъти“.

