Верижна катастрофа в Стара Загора

Верижна катастрофа с участието на четири леки автомобила е станала тази вечер в Стара Загора. Инцидентът се е разиграл на кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Отец Паисий“, в непосредствена близост до гумаджийница.

Сигналът за произшествието е подаден в 18:45 часа. По първоначална информация един човек е транспортиран в болница за преглед, за да се установи здравословното му състояние. По автомобилите са нанесени материални щети. Пътна полиция работи по изясняване на причините за сблъсъка. Оттам апелират водачите да шофират с повишено внимание в района.

