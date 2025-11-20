Войната в Украйна:

"Младите са пулсът на времето": проф. д-р Ивайло Христов (ВИДЕО)

20 ноември 2025, 18:50 часа 570 прочитания 0 коментара

В българското кино и театър има имена, които не се нуждаят от специално представяне. Едно от тях е проф. д-р Ивайло Христов - актьор, режисьор, преподавател и човек, чийто роли, филми и постановки живеят завинаги в сърцата на публиката. Тази година, освен като режисьор на няколко постановки, виждаме проф. Христов и в ролята на д-р Русев, в новия филм на Стефан Командарев "MADE IN EU", който тръгва по кината от 21.11.2025г. 

Във филма, който разказва историята на шивачката Ива, обвинена, че е причината за избухване на пандемия в малкия град и става изкупителна жертва, героят на Ивайло Христов се превръща в стожер на морала, добрината и човечността, която лекарската професия е символизирала години наред.

Източник: Purple Rain Film Distributions

"Разбрах от режисьора Стефан Командарев, че това е истински човек, той ми разказа за него и често казано малко ме беше страх да не го изложа този човек, но беше интересно и приятно", сподели проф. Христов в предаването "Студио Actualno". 

„Made in EU” бе отличен с голямата награда за най-добър пълнометражен филм на последното издание на фестивала „Златна роза“, а Гергана Плетньова взе наградата за най-добра женска роля. Освен Ивайло Христов, във впечатляващия актьорски състав се отличават и Гергана Плетньова, Герасим Георгиев-Геро, Тодор Коцев, Анастасия Ингилизова, Ованес Торосян, Иван Бърнев и други. 

Младият Тодор Коцев, който влиза в ролята на Мишо, синът на Ива, е един от студентите на проф. д-р Ивайло Христов, който тази година отново взе клас в НАТФИЗ. 

"Контактувайки с млади хора ти държиш ръката на пулса на времето, усещаш тенденции, усещаш вкусове. И в никакъв случай не мога да кажа, че поколението е кой знае колко по-различно от моето, когато ние бяхме на техните години. Сега те се занимават с компютри и телефони, ние пък слушахме рок. Всяко поколение си има неговите интереси и се развива", разказа той. 

Цялото интервю вижте тук. 

 

Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
Интервю Ивайло Христов Студио Actualno Made in EU Любоф
