Атанас Атанасов: Ще търсим кандидат за президент с авторитет и партийно неангажиран

Кандидатът за президент на демократичната общност трябва да бъде личност от широкия спектър, човек с авторитет и партийно неангажиран. Това каза в Разград председателят на "Демократи за силна България“ (ДСБ) и зам.-председател на Народното събрание ген. Атанас Атанасов. Според него най-важното е кандидатът за президент да бъде евроатлантик. По думите на Атанасов има достатъчно разпознаваеми публично личности, които са привърженици и изповядват идеите на демократичната общност.

Той добави, че ДСБ вече работи по подготовката за предстоящите президентски избори, които, по думите му, ще бъдат следващите редовни избори в страната. „Допусканията, че може да има предсрочни парламентарни избори са на лице, но донякъде са като спекулации. Аз лично бих казал, че е доста ниска вероятността да се предизвикат предсрочни парламентарни избори по комплекс причини преди президентските освен, ако няма сериозна криза“, отбеляза Атанас Атанасов, цитиран от БТА.

Лидерът на ДСБ припомни, че през юни тази година на кръгла маса на тема „Президентските избори 2026: Демократичната общност по пътя към победата“ представители на демократичната общност се обявиха за единен кандидат за президент. „Президентските избори ще бъдат своеобразен рубикон в политическата ситуация в държавата. Ако демократичните сили успеем да се мобилизираме и ги спечелим, просто ще обърнем кораба на държавата в правилната посока“, отбеляза Атанасов. Той подчерта, че до Коледа предстои да се подпише споразумение за единна кандидатура на демократичната общност за предстоящите догодина президентски избори. „В този проект трябва да бъде уточнен механизма, по който ще се стигне до единна кандидатура за президент. По-голямата част от представителите предлагат това да стане с предварителни избори, но въпросът трябва добре да се обсъди, защото има рискове“, подчерта председателят на ДСБ.

Атанас Атанасов коментира и темата, че ръководството на Министерството на вътрешните работи няма намерение да предложи законодателни промени за поетапно освобождаване на своите служители, които получават едновременно заплата и пенсия. „Най-много пари през бюджета за 2026 година са насочени към силови структури. Това е ясен признак на управляващите, че наливат пари в структурите, които им пазят гърба“, каза Атанасов. На пресконференцията присъства и народният представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" Джипо Джипов.