Таро хороскоп за 27 септември

Научете какво ви очаква тази събота, 27 септември 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Седем жезли, обърната

Овни, дори ти можеш да стигнеш до момент, в който ще размахаш белия флаг на капитулацията. Може би има битка, която се опитваш да спечелиш твърде дълго и сега осъзнаваш колко безсмислено е да упорстваш.

Седемте жезли, обърнати, разкриват предизвикателства, които се усещат емоционално изтощителни. Знайте дали нещо си струва времето ви. Не забравяйте, че никога не можете да го върнете.

Днешната карта таро за Телец: Асо мечове

Телец, ти си доста решителна зодия, така че когато си решил да свършиш нещо, то е на практика завършено и никой не е нужно да се тревожи.

И така, днешната карта таро, Асо на мечовете, е положителен знак за вас, що се отнася до проекти. Тя представлява завършването на цел, върху която работите. Ако се чудите дали това, което трябва да направите, ще се осъществи, отговорът тук е „да“.

Днешната карта таро за Близнаци: Колесницата

Близнаци, вторият ви дъх е тук след дълъг период на чувство, че този ден никога няма да дойде. Сега, след като сте възвърнали силите и смелостта си, можете да продължите оттам, откъдето сте спрели, и да подобрите живота си.

Колесницата, като вашето ежедневно таро, ви напомня, че победата не винаги е свързана с това нещата да вървят гладко. Може да има моменти, в които да се чувствате сякаш сте загубили или сте се отказали. Но, както винаги, войната се печели от тези, които никога не се отказват.

Днешната карта таро за Рак: Влюбените, обърната

Рак, отнема време, за да опознаеш някого, когото харесваш, и дори да обичаш някого, той пак може да те изненада. Може да се опиташ да разбереш или да направиш компромис, но ще има моменти, в които различията ще бъдат трудни за преодоляване.

Това е посланието зад обърнатата карта таро „Влюбените“ – разминаване в ценностите. Може да не сте съгласни с това и да се научите да цените различията. Хората могат да се разделят, но е възможно да се съберат отново.

Днешната карта таро за Лъв: Шест чаши, обърната

Лъв, може да имате много силно чувство за лоялност към хората и нещата. Шестте чаши, обърнати, са предупреждение да не гледате твърде назад и да не позволявате на миналото да ви обгърне от носталгия.

Романтизирате ли миналото? Може би си мислите, че то е изглеждало много по-добре в миналото в сравнение с това, през което преминавате сега. Разстоянието може да накара сърцето ви да се чувства по-нежно, но розовата ретроспекция не винаги е точна , защото това, което си спомняте, не е непременно факт; може да е начинът, по който умът ви пренаписва спомена.

Днешната карта таро за Дева: Осмица пентакли, обърната

Дева, напълно нормално е да имаш дни, в които чувстваш по-малко привързаност към работа или кариера, която обичаш. Нормално е да искаш връзка с работата, която вършиш, но е човешко да имаш моменти, в които се чувстваш дистанциран и чувствата ти са слаби.

Може би обмисляте да се откажете или да поставите под въпрос целта на живота си. Днешната карта таро, Осемте пентакли, обърната, ви кани да седнете и да се почувствате малко по-комфортно с тези негативни емоции. Те могат да ви подтикнат към нова мотивация, когато чувствата ви отново се засилят.

Днешната карта таро за Везни: Кралица на мечовете, обърната

Везни, опитайте се да не си позволявате да чувствате нищо друго освен радост и щастие от живота, който сте живели. Когато сте били наранени или някой, когото обичате, е бил емоционално ранен, искате да защитите чувствата му на всяка цена.

Дамата на мечовете, обърната, може да е карта таро, с която се свързвате днес. Може би се чудите дали гневът ще се превърне в горчиво разочарование. Добре е да обработвате мислите си, но не и да им позволявате да ви погълнат.

Днешната карта таро за Скорпион: Четири чаши

Скорпион, ти си от хората, които, когато са загрижени, искат обектът на обожанието си да се чувства подкрепен и обичан. Така че, когато видиш човек, който твърди, че е искрено обвързан с теб или с някой друг, и усетиш отчуждение, това може да те накара да се усъмниш в искреността на чувствата му.

Четворката на чашите представлява интроспективна енергия, при която размишлявате какво искате и как искате то да бъде изразено навън. Може да се наложи да го поискате, но е по-добре да знаете, че сте го направили, отколкото да чакате и да видите.

Днешната карта таро за Стрелец: Шест мечове, обърната

Стрелец, харесваш инерцията. Искаш да чувстваш, че нещата, които правиш, се получават. Обичаш да гледаш как връзките процъфтяват и хората се развиват в това, което са предопределени да бъдат. Странно е, когато ти (или някой, когото познаваш) полагаш значителни усилия, но не получаваш резултати.

Шестицата мечове, обърната, може да представлява чувство на фрустрация.

Днешната карта таро за Козирог: Обесеният мъж

Козирог, нямаш нищо против да отложиш дадена ситуация, ако чувстваш нужда. Но идва момент, в който трябва да постигнеш напредък и не искаш да чакаш повече.

Таро картата „Обесеният мъж“ е предупреждение и не бива да се чувствате прекалено комфортно със застоя. Можете да попаднете в коловоз и да станете самодоволни. Направете ход.

Днешната карта таро за Водолей: Отшелникът, обърната

Водолей, ти си свикнал да бъдеш аутсайдер и не ти пука, че си толкова уникален. Понякога се чувстваш самотен. Но е време да започнеш да се появяваш и да общуваш.

Може да не сте склонни да се върнете в света. Отшелникът, обърнат наобратно, е покана да излезете от уединението си и да се смесите с хора. Имате много да предложите на света и ще се забавлявате.

Днешната карта таро за Риби: Императорът

Риби, ти си мекушав/а, но това не означава, че не знаеш как да бъдеш смел/а и твърд/а. Ти си свой собствен шеф и знаеш как да отстояваш себе си. Ти си много по-силен/а, отколкото хората осъзнават.

Таро картата Император представлява вас и цялата ви вътрешна сила и смелост. Трябва да се свържете със своята енергийна сърцевина. Слушайте интуицията си и я оставете да ви помогне да разберете кога сте на правилния път.