Войната в Украйна:

Русия си намери виновник за евентуалното избухване на Трета световна война

26 септември 2025, 20:10 часа 315 прочитания 0 коментара
Руското външно министерство прогнозира предстоящото избухване на Трета световна война поради предполагаемо планирани украински атаки, маскирани като "руски дронове" срещу цели в Полша и Румъния. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, позовавайки се на "няколко унгарски медии", заяви, че Украйна уж подготвя саботаж в Румъния и Полша с цел да обвини Русия. Тя твърди, че Киев би могъл:

Руската визия

1. Да ремонтира няколко свалени или прихванати руски безпилотни летателни апарата.

2. Да ги оборудва с бойни ударни елементи.

3. Да изпрати дронове, контролирани от украински специалисти, маскирани като "руски дронове", срещу големи транспортни центрове на НАТО в Полша и Румъния.

4. Едновременно с това да проведе дезинформационна кампания в Европа с цел да обвини Москва.

5. Да подбуди въоръжен конфликт между Руската федерация и НАТО, предаде телеграм-каналът ASTRA.

Трета световна война

"Ако всичко това се потвърди, тогава трябва да признаем: никога в днешно време Европа не е била толкова близо до избухването на Трета световна война", пише още Захарова. Припомняме, че в последните дни неизвестни дронове и руски самолети бяха забелязани над Полша, Румъния, Дания и Германия. През същия период руски изтребители навлязоха в естонското въздушно пространство, което предизвика реакция от страна на НАТО и призиви за сваляне на неизвестни летателни обекти във въздушното пространство на държавите-членки на НАТО.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Мария Захарова война Украйна руски дронове руски дронове Румъния стена от дронове руски дронове Полша
