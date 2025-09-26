Дания обяви нов пакет военна помощ за Украйна

Дания отпусна нов пакет военна помощ за Украйна на стойност от приблизително 400 милиона евро. Като част от 27-ия пакет помощ, Дания отпуска средства за закупуване на оръжия от украински производители за последваща доставка до украинските отбранителни сили, съобщиха от датското Министерство на отбраната. Дания ще отпусне и част от средствата за "други форми на помощ" допълниха още от ведомството без да уточняват какви са те.

Военна подкрепа

"Нуждата на Украйна от военна подкрепа остава огромна и един от най-добрите начини, по които можем да помогнем, е като увеличим приноса си към украинската отбранителна промишленост. Ето защо днес отпускаме допълнителни близо 1,6 милиарда крони за така наречения "датски модел", заяви датският министър на отбраната Тролс Лунд Поулсен.

През 2024 г. Украйна и Дания въведоха нов модел на помощ и трансфер на оръжия за Украйна, наречен "датски модел". Страните финансират закупуването на оръжия за украинските отбранителни сили от украински производители. До момента Дания е отпуснала приблизително 5,9 милиарда крони (над 920 милиона евро) за периода 2024-2027 г.

В момента са поети ангажименти за дарения в размер на общо приблизително 18,5 милиарда крони (2,9 милиарда евро) по "датския модел" за периода 2024-2027 г.

