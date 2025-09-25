Задава се нещо уникално: Историята на великия Стоичков, разказана на филмова лента! (ВИДЕО)

Нов филм за живота и кариерата на футболната легенда Христо Стоичков бе обявен на официална пресконференция на 25 септември в първото иммерсивно пространство в столицата MINASofia. Сюжетът ще обхваща най-важните моменти както от житейския, така и от кариерния път на Камата. Режисьор на филма ще бъде Мартин Макариев, а част от креативния екип са актьорът Александър Сано и журналистът Владимир Памуков.

Все още не е избран актьор за главната роля

Премиерата на филма е насрочена за края на 2027-ма година, макар че все още няма официално потвърждение кой ще се превъплъти в ролята на българската футболна легенда. Самият Стоичков не пропусна да благодари на екипа за започването на проекта и разкри, че е избрал умишлено продукцията да бъде направена от българи и той ще присъства на всички снимачни дни.

"Зрителите ще видят едно дете откъде е тръгнало, какви препятствия е имало. Три пъти наказания, три пъти отхвърлян от футбола, но стигнахме до онзи мач в Париж и после до САЩ 94. Никога не се предадох с характер да прескачам тези неприятности. Посланието е светът да разбере, че България има хора, които правят чудеса", заяви Христо Стоичков.

Вдъхновението е дошло от филм за друг футболист

Журналистът Владимир Памуков разкри, че идеята за филма е дошла още преди 5 години, след като е гледал филм за друга футболна звезда.

По думите на режисьора, събирането на материал е отнело няколко години, а филмът е отнело няколко години, а филмът ще бъде с продължителност около 150 минути.

Повече за филма - вижте в репортажа.