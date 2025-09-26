Не една, а три стени ще пазят Европа: Подробности за защитата на Източния фланг (ВИДЕО)

Европейският съюз ще изгради тристранна система за защита на източния си фланг от Русия. Тази система се състои от три „стени“ – морска, безпилотна и сухопътна. Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на изявление на европейския комисар по отбраната Андриус Кубилиус по време на пресконференция. Според Кубилиус, цялостният подход за защита на източните страни на ЕС от руски провокации обхваща три области:

Три области

Система за противодействие на провокациите по сухопътната граница – т.нар. „сухопътна стена“;

Мерки за противодействие на нарушенията на въздушното пространство на ЕС – „стената от дронове“;

Мерки за защита от потенциални руски провокации по море – „морската стена“.

На срещата са присъствали министрите на отбраната на страните, граничещи с Русия и Украйна – България, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша и Румъния. Поканени са били и представители на НАТО, Унгария и Словакия, както и ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас, датският министър на отбраната и украинският министър на отбраната Денис Шмигал. Той сподели опита на Украйна, доказан във войната срещу руските окупатори. "Изправени сме пред ясни предизвикателства. Русия изпитва ЕС и НАТО и нашият отговор трябва да бъде решителен, единен и незабавен", коментира още Андриус Кубилиус.

Към действия

Кубилиус потвърди, че ЕС е постигнал съгласие за подход за защита на източния фланг. Приоритетите за незабавни действия включват подобряване на възможностите за откриване, проследяване и прихващане на вражески дронове: "На днешната среща се съгласихме да преминем от дискусии към конкретни действия. Споразумяхме се по най-важните точки: наблюдението на източния фланг с "стена от дронове" в центъра му", отбеляза той. Според европейския комисар проектът ще бъде реализиран в сътрудничество с Украйна и ще вземе предвид бойния опит на Украйна. Необходими са координирани и бързи решения – технически, информационни, разузнавателни и други.

"Разбира се, когато сравним това как украинците се борят с руските дронове и нашите възможности, можем ясно да кажем, че трябва да развием допълнителни възможности, които може би в момента ни липсват" призна Кубилюс. Според него ЕС трябва бързо да разработи и внедри ефективни и достъпни възможности за борба с дронове. Насърчава се и търсенето на нови инструменти, включително лазерни оръжия, които се считат за много обещаващи.

Съвместна декларация

Припомняме, че след срещата украинският министър на отбраната Шмигал потвърди, че Киев е готов да участва в европейския отбранителен проект за създаване на "Стената от дронове". Съвместна декларация за участие в проекта може да бъде подписана още през октомври тази година. Словакия също реши да се присъедини към първоначалните дискусии за "Стената от дронове". След срещата медиите съобщиха, че Унгария също е участвала. Съюзниците обаче преди това поискаха тези страни да бъдат изключени от проекта, тъй като Унгария и Словакия са водени от проруски правителства.

