Звезда от "Стар Трек" влезе в болница, а после пусна официално изявление

Легендата от "Стар Трек" Уилям Шатнър, който е на 94 години, увери феновете си, че се чувства добре, след като беше хоспитализиран заради преяждане, съобщи ДПА. След появилите се в медиите информации, актьорът, известен с ролята на капитан Кърк в култовата поредица "Стар Трек", публикува успокояващо съобщение в Instagram: "Благодаря на всички ви, че се грижите за мен, но съм напълно добре. Продължавам да повтарям: не вярвайте на таблоидите или на изкуствения интелект!", написа Шатнър, цитиран от ДПА.

Още: Земята може да бъде превзета от злите борги от Стар Трек, асимилирани от технологиите: Прогноза на учени

Новината, която притесни феновете

Уилям Шатнър, снимка: Getty Images

Ден по-рано развлекателният портал TMZ съобщи, че той е бил "откаран по спешност" в болница заради "медицинска необходимост". По-късно канадският актьор призна, че просто е "прекалил с храненето". В Instagram той сподели и своя снимка в ролята на писателя Марк Твен от сериала "Мистериите на Мърдок", придружена с известния цитат, често приписван на Твен: "Слуховете за моята смърт са силно преувеличени!", съобщава БТА.

Още: Доста млад: Почина известен актьор, част от "Стар Трек"

Феновете посрещнаха новината с облекчение и любов. "Радвам се, че си добре, едва не се разплаках", написа един от тях. Много киномани и любители на сериалите са притеснени за здравето на Шатнър, тъй като е в доста напреднала възраст и всяко малко неразположение може да доведе до сериозни проблеми. Затова и доста фенове на "Стар Трек" остават бдителни и ще следят новините за всякакви подробности относно състоянието на Шатнър.