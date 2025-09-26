Войната в Украйна:

Звезда от "Стар Трек" влезе в болница, а после пусна официално изявление

26 септември 2025, 19:20 часа 307 прочитания 0 коментара
Звезда от "Стар Трек" влезе в болница, а после пусна официално изявление

Легендата от "Стар Трек" Уилям Шатнър, който е на 94 години, увери феновете си, че се чувства добре, след като беше хоспитализиран заради преяждане, съобщи ДПА. След появилите се в медиите информации, актьорът, известен с ролята на капитан Кърк в култовата поредица "Стар Трек", публикува успокояващо съобщение в Instagram: "Благодаря на всички ви, че се грижите за мен, но съм напълно добре. Продължавам да повтарям: не вярвайте на таблоидите или на изкуствения интелект!", написа Шатнър, цитиран от ДПА.

Още: Земята може да бъде превзета от злите борги от Стар Трек, асимилирани от технологиите: Прогноза на учени

Новината, която притесни феновете

Уилям Шатнър, снимка: Getty Images

Ден по-рано развлекателният портал TMZ съобщи, че той е бил "откаран по спешност" в болница заради "медицинска необходимост". По-късно канадският актьор призна, че просто е "прекалил с храненето". В Instagram той сподели и своя снимка в ролята на писателя Марк Твен от сериала "Мистериите на Мърдок", придружена с известния цитат, често приписван на Твен: "Слуховете за моята смърт са силно преувеличени!", съобщава БТА.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Доста млад: Почина известен актьор, част от "Стар Трек"

Феновете посрещнаха новината с облекчение и любов. "Радвам се, че си добре, едва не се разплаках", написа един от тях. Много киномани и любители на сериалите са притеснени за здравето на Шатнър, тъй като е в доста напреднала възраст и всяко малко неразположение може да доведе до сериозни проблеми. Затова и доста фенове на "Стар Трек" остават бдителни и ще следят новините за всякакви подробности относно състоянието на Шатнър.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Сериали Стар Трек Уилям Шатнър
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес