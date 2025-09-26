Изгонен от ЦСКА е фаворит за Ботев Пловдив! Любо Пенев също бил в играта

Бившият треньор на ЦСКА Александър Томаш е спряган като фаворит за наследник на Николай Киров начело на Ботев Пловдив. Информацията е на колегите от "Труд News". За последно бившият бранител води именно "армейците", които не успя да класира за европейските клубни турнири. Медията допълва, че Любослав Пенев също бил имал амбиции за поста. Ел Голеадор разбрал, че "червените" няма да го поканят на работа и търсил друго възможности.

Томаш е фаворит за Ботев Пловдив

Както е известно, след поражението от ЦСКА 1948 "жълто-черните" обявиха, че приемат оставката на Киров подадена доста по-рано - след срещата с Монтана. От ръководството разглеждат кандидатури за нов наставник като според източниците на "Труд" Томаш е фаворит. Любопитно е, че специалистът е водил местния враг на Ботев - Локомотив Пловдив, където направи някои впечатляващи неща, но се раздели не по най-добрия начин с Христо Крушарски.

Преди седмици колегите от „Телеграф“ писаха, че Александър Томаш дори се е самопредложил на Ботев Пловдив. Той споделил пред шефовете на „Колежа“, че с помощниците му са готови да работят в клуба за доста скромни заплати. Иначе освен при "смърфовете" Александър Томаш е работи в Спартак Варна, Берое, Верея и Етър. Друг доскорошен наставник на Локо Пловдив е Любослав Пенев. Ел Голеадор си търсил ново поприще според "Труд" и се е прицелил в поста на старши треньор на Ботев Пловдив.