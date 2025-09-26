Как крадат от здравето ни и как преди Пеевски беше Доган: Говори д-р Стойчо Кацаров (ВИДЕО)

Навремето ролята на Делян Пеевски изпълняваше Ахмед Доган. Това каза в предаването Студио Actualno д-р Стойчо Кацаров, депутат в две народни събрания, министър на здравеопазването в две служебни правителства, заместник-министър на здравеопазването в кабинета на Иван Костов и създател на Центъра за защита правата в здравеопазването. Той отговори на въпроса докато се е занимавал активно с политика, срещал ли е досега такова явление като “феномена“ Делян Пеевски с главно “Д“: “Тогава тази роля се изпълняваше от Ахмед Доган. Обаче мисля, че когато говорим по тия теми пропускаме нещо важно. Хората, за чиито имена става дума – Борисов, Пеевски и прочие, те са продукт на лошо работеща система.

Те са плод на системата

Хвърляйки цялото внимание върху тях, нападайки ги, критикувайки ги напълно основателно, губим фокуса за това, че всъщност системата е лоша. Държавното устройство е направено по лош начин и затова има такива феномени.

Още: "Да, България": Има 100 млн. лв. разлика в обявените доходи на Пеевски (ВИДЕО)

Задачата не е да се махне един или друг човек, а според мен голямата задача е да се промени самото държавно устройство, защото ще ви дам примера с главния прокурор: Нали голям зор първо да сменим единия, после да сменим другия.

И какво променя това? Съдебната система става все по-лоша и по-лоша. Т. е. нуждаем се от реформа, включително и на държавното устройство, ако искаме да нямаме такива феномени.“

Одитът като политически инструмент

Д-р Кацаров коментира и одитния доклад на Сметната палата за Правителствена болница. Част от този доклад отиде в прокуратурата:

Още: "Обслужващ персонал, шут и ортак на Пеевски": Радев нарежда управляващите

“Аз се страхувам да не е пореден политически инструмент този одит. Предвид периода (2022 – 2023 г., по време на правителствата на Кирил Петков, Гълъб Донев и акад. Николай Денков, бел. ред.), предвид начина, по който е представен.

Снимка БГНЕС

По-скоро прилича на политически инструмент, отколкото на реален одит, защото не съм чул да е направен такъв одит за други периоди от време.

Аз имах всички основания да сменя ръководството на Правителствена болница (като служебен министър д-р Кацаров уволни несменяемия 23 години шеф на болницата д-р Любомир Спасов, бел. ред.).

Защо още няма детска болница

Още: Саботаж на записите на пациенти: Защитата на директора на болница "Лозенец"

Най-важното ми основание беше това, че Правителствена болница в този й вид не е необходима на обществото. Но би вършила прекрасна работа, ако беше трансформирана в детска болница.

Аз издадох такава заповед за сливането й със съществуващата детска болница. За съжаление беше отменена. Иначе отдавна щяхме да имаме Национална детска болница.“

Д-р Стойчо Кацаров каза какво според него трябва да се направи за младите лекари-специализанти и как да се ограничат кражбите на парите за здраве и източването на здравната каса.

Още: Тайният апартамент: какво крият в болница "Лозенец"

Още – във видеоматериала.