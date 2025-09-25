Войната в Украйна:

Как се ражда македонизмът? Историческите факти от Димитър Димитров (ВИДЕО)

25 септември 2025, 16:30 часа 260 прочитания 0 коментара

Теорията на македонизма е, че това са сърби, забравили сръбския език. Първата работа им е била да изгонят българските учители и свещеници. След като не са успели да направят това, геният на Тито решава да има Македонска народна република в състава на Югославия, а щом има Македония, трябва да има македонци и македонски език. И така започва тази битка след 1944 г. Използва се, че българската войска е на страната на Германия и се прави "Кървавата Коледа, когато избиват българите, които са подпомагали нашата армия. Започва пропаганда на поръчкови македонски историци и техните медии срещу нас. Тази картинка продължава до ден-днешен. Много е странно отношението на българската държава - Тито е победител във Втората световна война, а нашата държава тогава чака съдбата си”.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" издателят от "Тангра" ИК Димитър Димитров, който представи новите луксозни издания по македонските въпроси и същевременно направи кратка ретроспекция на общото минало между Република България и Република Северна Македония.

Македонският алманах

Последното ювелирно бижу на издателството е "Македонски алманах". Този алманах е много важно да бъде издаден, тъй като след събитията от Балканските войни, след събитията от Втората световна война, много българи се озовават в САЩ и Канада и решават да създадат Македонската патриотична организация, посочи Димитров.

По думите му към 1940 година тези българи решават да създадат един македонски алманах, за да не се забравя - откъде идват, какво се е случило, как се помни миналото. Издателят подчерта, че книгата е писана на български език - от българи, които са от Вардарска и Пиринска Македония. “Македонският алманах” сега е преиздаден десетилетия по-късно и носи ценна информация за начина, по който са живели нашите предци.

Димитър Димитров заяви, че сега книгата е “видяла свят” вече в България, като ѝ предстои представяне на 2 октомври в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. “Лично ректорът проф. д-р Георги Вълчев ще ръководи представянето”, каза още Димитров.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

