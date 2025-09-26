Румъния привлича Украйна за производството на дронове

Румъния възнамерява да си партнира с Украйна за производството на дронове в рамките на нов механизъм на Европейския съюз за финансиране на отбраната, но ще отнеме най-малко седем години преди страната да има многопластова система за противовъздушна отбрана, заяви правителствен източник, цитиран от Reuters. Страната, която е член на ЕС и НАТО има 650-километрова сухопътна граница с Украйна и се е сблъсквала с нарушения на въздушното пространство от дронове, както и със случаи на паднали фрагменти от дронове на територията си - над 20 пъти през последните две години, откакто Русия започна да атакува украински пристанища на Дунав в близост до границата с Румъния.

Дано догодина поразяваме цели: Дроновете в българската армия днес

Напрежението

Напрежението нарасна в източния фланг на Европа, където Естония обвини Москва, че е изпратила три изтребителя във въздушното й пространство, а Дания затвори летища заради предполагаеми дронове седмица след като самолети на НАТО свалиха руски дронове във въздушното пространство на Полша, напомня агенцията. Румъния също беше близо до сваляне на дрон, отбелязва Ройтерс.

Още: Дронове и в небето на Германия (КАРТА)

"Имаме нужда от повече (системи за) противовъздушна отбрана, никой няма такива", заяви за Ройтерс правителствен източник от сферата на отбраната. "Дотогава отбраната ще бъде асиметрична, с огромни разходи за противовъздушна отбрана, които могат да бъдат покрити само на ниво НАТО."

Преговори

Източникът заяви, че Румъния води преговори с Украйна, чиято технология за дронове е "тествана в битки в широк мащаб", за производство на дронове в проект, който ще бъде финансиран чрез инициативата за превъоръжаване на ЕС "SAFE".

Още: Не една, а три стени ще пазят Европа: Подробности за защитата на Източния фланг (ВИДЕО)

Румъния ще разполага с 16,6 милиарда евро в рамките на този механизъм, които премиерът Илие Боложан заяви, че ще позволят покупка на военно оборудване на стойност около 1 процент от БВП годишно за пет години.

Румънската система за противовъздушна отбрана включва изтребители F-16, системи "Пейтриът", ракетни комплекси HIMARS на производителя "Локхийд Мартин", южнокорейски ракети земя-въздух с малък обсег "Хирон" и германски противовъздушни установки "Гепард" .

Последните две бяха най-рентабилните опции за Румъния за противодронна отбрана в момента, отбеляза източникът.

Установките "Гепард" са разположени близо до населени зони в района на границата с Украйна, но разходите за охрана на цялата граница и поддържането на персонал биха били непосилни, отбелязва агенцията.

Още: Дронове са забелязани и в небето над Швеция (СНИМКА)