Дронове и в небето на Германия (КАРТА)

26 септември 2025, 19:24 часа 344 прочитания 0 коментара
Дронове са били забелязани в небето над Германия, съобщи NDR. Неизвестните летящи обекти са видени в провинция Шлезвиг-Холщайн в северната част на страната, в близост до границата с Дания, където по-рано също бяха установени дронове. По думите на областния министър на вътрешните работи Сабина Зютерлин-Ваак в момента се води разследване по подозрение в шпионаж. 

Швеция

Припомняме, че на 25 септември 2025 г. шведската полиция е получила множество сигнали за дронове, прелитащи над островите Стуркьо и Тюркьо в архипелага Карлскруна в Южна Швеция. Първият сигнал е получен снощи в 20:30 ч. местно време и полицията, пристигнала на място и е наблюдавала дроновете, които са летели близо до голяма шведска военноморска база, предава италианската информационна агенция ANSA, която се позовава на шведското обществено радио Sveriges Radio.

За момента няма заподозрян по случая. Полицията обаче вижда ясна връзка с неотдавнашните събития в Дания и Норвегия, където, наред с други неща, бяха открити дронове над предградието на Копенхаген - Каструп.

"Реагираме, защото дронът вероятно ни напомня за тях", казва Матиас Лундгрен и уточнява, че въоръжените сили не са участвали, но районът, където се твърди, че са били видени дроновете, е на няколко километра от военноморската база в Карлскруна.

Евгения Чаушева
