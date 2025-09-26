Войната в Украйна:

Съперникът, който иска да спре летящата България, пренаписва историята си след 55 години

26 септември 2025, 19:22 часа 494 прочитания 0 коментара
Националният отбор по волейбол на България в във финалната четворка на световно първенство за първи път след 19 години. През 2006-а "лъвовете" спечелиха бронзови медали в Япония. Сега имат шанс да играят двубой за титлата, ако отстранят приятната изненада на надпреварата - Чехия. За да стигнат дотук, "трикольорите" обърнаха драматично и надвиха САЩ с 3:2 гейма, а чехите постигнаха категоричен успех с 3:1 гейма над Иран.

Чехия пише история

Момчетата на Иржи Новак също пренаписват волейболната история на страната си. Дори - още по-впечатляващо и от родните ни герои. За последно Чехия, като част от Чехословакия, стига до топ 4 през далечната 1970-а на шампионат... по ирония на съдбата - в България. Тогава, в ролята си на световен първенец от 1966-а, Чехословакия завършва на четвърта позиция.

Преди това държавата има цели 6 отличия - две златни и четири сребърни. За сравнение, на последните 3 световни първенства Чехия дори не се е класирала за основната фаза. През новия век почти липсват сериозни постижения във визитката на страната.

В настоящия състав впечатление правят диагоналът Патрик Индра, който е реализатор №4 на турнира с 85 точки. С 44 повече на първо място е Александър Николов. Иначе Чехия финишира втора в група със Сърбия, която победи, с Бразилия и Китай. Впоследствие отстрани Тунис и Чехия. Сега обаче ще трябва да премери сили с летящата България.

