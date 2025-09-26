Войната в Украйна:

11 от заложилите на мачове обжалвали, БФС не уважи нито един

Апелативната комисия на Българския футболен съюз (БФС) отхвърли жалбите на 11 футболисти, които бяха санкционирани от Дисциплинарната комисия на централата за нерегламентирано залагане. В срок от една седмица глобените с по 10 000 лева играчи имаха право да обжалват решението на Дисципа от 16 септември, но нито едно писмо на наказаните не беше удовлетворено. Общо 46 човека са санкционирани.

БФС не уважи 11 жалби

Решението на Дисциплинарната комисия на БФС беше взето на закрито заседание на 16-и септември, като бяха наложени глоби от по 10 хиляди лева на всеки футболист, който е залагал в букмейкърски къщи на български футболни мачове. Броят на провинилите се според централата е 46.

Окачените бутонки

В рамките на една седмица те имаха право да обжалват и Апелативната комисия се събра днес, но нито едно писмо на наказаните не беше удовлетворено. Така пред играчите има три варианта – да платят глобата и да се върнат на терена максимално бързо, да търсят правата си в граждански съд или пък направо да прекратят дейността си.

"Днес бе проведено заседание на Апелативната комисия при БФС. Бяха разгледани жалби от 11 лица, наказани с Решение на ДК от 16.09.2025 г. Апелативната комисия, след като се запозна с обстоятелствата по жалбите и разгледа всяка отделно по същество, реши, че оставя без уважение подадените жалби и потвърждава решението на Дисциплинарната комисия при БФС от 16.09.2025 г., като правилно и законосъобразно. Жалбоподателите са уведомени за решението. Решенията на Апелативната комисия са окончателни и не подлежат на обжалване", се казва в решението на Апелативната комисия.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
БФС черно тото
