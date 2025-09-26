Войната в Украйна:

Зеленски: Повечето в НАТО ги е страх от Путин. Ако има спиране на огъня, може да има избори в Украйна (ВИДЕО)

26 септември 2025, 17:38 часа 531 прочитания 0 коментара
"Мисля, че повечето държави ги е страх. Познавам някои лидери (в НАТО), които не ги е страх, но повечето ги е страх. И те са прави - защото Русия (Путин) е луда". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Axios. Интервюто, както е обичайно за такива разговори в големи западни теми, премина през няколко теми.

Специално за американския президент Доналд Тръмп, Зеленски заяви, че "Тръмп разбра, че Путин няма да му донесе успех. Ако погледнем от гледна точка на американското общество, което е много важно за президента Тръмп и за всеки лидер, американското общество не вярва и не харесва Путин. Най-вече не вярва, че той (Путин) иска да приключи с тази война". Коментарът дойде след въпрос, че нетолкова отдавна Тръмп е заявил, че Зеленски няма карти - Още: Урок да не се навеждаш - Тръмп: Нямате никакви козове! Зеленски: Не съм дошъл да играя карти (ВИДЕО)

Същевременно Зеленски коментира и, че ако има по-устойчиво спиране на огъня в Украйна, ще има сигнал до украинския парламент и той ще разгледа възможност да се проведат избори в Украйна. Украинският президент посочи, че е казал това на Тръмп. 

"Парламентът може да обмисли – може би дори съгласно нашата конституция ще бъде трудно да се проведат избори, но депутатите могат да опитат, но ни е необходимо прекратяване на огъня“, каза Зеленски. Водещият попита украинския президент дали, ако Путин се съгласи на прекратяване на огъня "за три месеца, шест месеца, за какъвто и да е период", той ще се ангажира да промотира идеята за провеждане на избори в Украйна. "Да, защото през този период от време Украйна, Русия и Съединените щати трябва да намерят начин наистина да сложат край на тази война. И аз не съм против това", гласеше отговорът.

"Ако хората искат да видят лидер, който трябва да има нов мандат, да, ако ситуацията със сигурността [го позволява], но по време на прекратяване на огъня, мисля, че сигурността би могла да направи възможно провеждането на избори. Възможно е", отбеляза Зеленски.

Ивайло Ачев
