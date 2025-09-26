Зеленски: Повечето в НАТО ги е страх от Путин. Ако има спиране на огъня, може да има избори в Украйна (ВИДЕО)

"Мисля, че повечето държави ги е страх. Познавам някои лидери (в НАТО), които не ги е страх, но повечето ги е страх. И те са прави - защото Русия (Путин) е луда". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Axios. Интервюто, както е обичайно за такива разговори в големи западни теми, премина през няколко теми.

Axios: Asked if NATO members hold back out of fear of Russia’s reaction, Zelensky said: “Some leaders are not afraid. But most NATO members are afraid of a possible Russian response. They are afraid because Russia is insane.” pic.twitter.com/7Asw1AUghA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 26, 2025

Специално за американския президент Доналд Тръмп, Зеленски заяви, че "Тръмп разбра, че Путин няма да му донесе успех. Ако погледнем от гледна точка на американското общество, което е много важно за президента Тръмп и за всеки лидер, американското общество не вярва и не харесва Путин. Най-вече не вярва, че той (Путин) иска да приключи с тази война". Коментарът дойде след въпрос, че нетолкова отдавна Тръмп е заявил, че Зеленски няма карти - Още: Урок да не се навеждаш - Тръмп: Нямате никакви козове! Зеленски: Не съм дошъл да играя карти (ВИДЕО)

Axios: Trump once told Zelensky he had no leverage. Asked what changed, Zelensky replied: “Trump realized Putin will not bring him success. The American people do not trust Putin. And the support of the American people is very important for Trump.” pic.twitter.com/yU2AYQnTR3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 26, 2025

Същевременно Зеленски коментира и, че ако има по-устойчиво спиране на огъня в Украйна, ще има сигнал до украинския парламент и той ще разгледа възможност да се проведат избори в Украйна. Украинският президент посочи, че е казал това на Тръмп.

"Парламентът може да обмисли – може би дори съгласно нашата конституция ще бъде трудно да се проведат избори, но депутатите могат да опитат, но ни е необходимо прекратяване на огъня“, каза Зеленски. Водещият попита украинския президент дали, ако Путин се съгласи на прекратяване на огъня "за три месеца, шест месеца, за какъвто и да е период", той ще се ангажира да промотира идеята за провеждане на избори в Украйна. "Да, защото през този период от време Украйна, Русия и Съединените щати трябва да намерят начин наистина да сложат край на тази война. И аз не съм против това", гласеше отговорът.

"Ако хората искат да видят лидер, който трябва да има нов мандат, да, ако ситуацията със сигурността [го позволява], но по време на прекратяване на огъня, мисля, че сигурността би могла да направи възможно провеждането на избори. Възможно е", отбеляза Зеленски.

