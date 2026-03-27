Таро хороскоп за 28 март

Научете какво очаквате тази събота, 28 март 2026, според зодията.

Таро хороскоп за събота за Овен: Слънцето

Овен, вашата дневна карта таро за 28 март, е Слънцето, което е свързано с радост и щастие.

Днес се стремете да правите едно нещо, което ви носи удоволствие. Вниманието ви естествено ще се насочи към простите удоволствия в живота. Макар че сте сложни, това, което ви кара да се усмихвате, не е задължително да бъде такова.

Таро хороскоп за събота за Телец: The Star

Днешната карта таро за теб, Телец, е Звездата. Това е символ на сбъдване на желания и ти си готов да мечтаеш за всичко, което сърцето ти желае. На 28 март помисли за единственото нещо, за което си копнеел, но никога не си преживял.

Когато го запишете изцяло, това изпраща сигнал до ума ви да го създаде. Не позволявайте на днешната възможност да ви подмине; започнете да водите дневник!

Таро хороскоп за събота за Близнаци: Императрицата

Близнаци, вие притежавате мила и нежна страна, която хората често не виждат, докато не сте готови да я разкриете. Вашето дневно таро за днес е „Императрицата“, което е за забавяне на темпото и оставяне на нещата да се случват естествено.

Не е нужно да насилвате никого или каквото и да било да се случва. Вместо това, позволете си да се чувствате достатъчно сигурни, за да се предадете на властимащите. Грижете се, но не поемайте отговорността да решавате проблеми, които другите трябва да решат.

Таро хороскоп за събота за Рак: Асо на чашите

Ракът, Асът на чашите, е символ на емоционалното обновление. На 28 март се насърчавате да правите неща, които отпускат тялото и ума ви, за да се чувствате заредени с енергия и готови да поемете света.

Не си позволявайте да станете жертва на работа, която ви тласка отвъд вашите ограничения. Вместо това, слушайте тялото си; настройте се и обърнете внимание на това, от което се нуждае.

Таро хороскоп за събота за Лъв: Шест жезли

Лъв, днес ще бъдеш признат за това кой си и това е хубаво. Шестицата жезли е за похвала, която идва от източник, на който се възхищаваш и уважаваш.

На 28 март член на семейството или друг близък може да сподели колко много означава вашето присъствие в живота му. Чувате мили думи и това ви напомня защо водите с такова сърце. Чувствате се добре, като правите живота на другите хора специален.

Таро хороскоп за събота за Дева: Десетка чаши

Десетката чаши е карта таро, която символизира семейството и подкрепящата общност. Дева, на 28 март, вие получавате чувство за принадлежност към група, която ви възхищава и цени такива, каквито сте. Не е нужно да карате хората да се гордеят с вас. След като оставите настрана всички очаквания за изпълнение, вие блестите, като сте себе си.

Но, по-важното, те искат да успеете. Няма чувство на завист или желание да имате по-малко, за да можете да чувствате повече

Таро хороскоп за събота за Везни: Колелото на късмета

Повратна точка е това, което е обещано, когато имате картата таро „Колелото на късмета“ в ежедневието си. Днешното послание за вашия зодиакален знак на 28 март е да вярвате в неочакваното.

Възможностите могат да ви се открият, когато сте готови, и когато не сте подготвени. Важното е да държите сърцето, ума и духа си отворени. Позволете си с грация да се насладите на благословията, когато тя ви се открои.

Таро хороскоп за събота за Скорпион: Сила

На 28 март ви напомняме, че за да бъдете силни, не е нужно да насилвате нищо. Картата таро „Сила“ ви позволява да откриете вътрешната си сила.

Издръжливостта ви идва, когато наистина си позволите да се осланяте на моменти, в които животът е прост. Смелостта е това, от което се нуждаете за деня, не защото трябва да се тревожите за бъдещето, а за да си починете и да се насладите на пътуването.

Таро хороскоп за събота за Стрелец: Асо на пентаклите

Готови сте за ново начало, а Асо Пентакли е за това да предприемете практичен подход към начина, по който живеете живота си. На 28 март не усложнявайте нещата, като се опитвате да поемете повече, отколкото можете да се справите. Вместо това, посейте семената на промяната.

Малките действия, извършени с намерение, са много по-мощни от липсата на структура и липсата на голяма енергия. Стойте здраво стъпили на земята и наблюдавайте как работят нещата.

Таро хороскоп за събота за Козирог: Влюбените

На 28 март, Козирог, откривате какво е истинската любов. Картата Таро „Влюбени“ е за красиво партньорство, което не е лишено от външни заплахи или изкушения.

Хората в партньорството са наясно, но избират да бъдат заедно, независимо от това. Днес се съсредоточете върху това, което имате, повече върху това, което е навън. Тревата може да изглежда по-зелена, но вашата собствена градина е точно под краката ви.

Таро хороскоп за събота за Водолей: Деветка чаши

Удоволствията на живота са във вашите ръце, а Деветката чаши представлява радостта, която идва от осъзнаването, че сте успели. На 28 март започвате деня, като преброявате всичките си благословии и се фокусирате върху нещата, които имате, вместо върху това, което ви липсва.

Придобивате дълбоко чувство на признателност за настоящата си ситуация. Позволявате си да бъдете щастливи и да празнувате колко далеч сте стигнали на този етап от пътуването си към успеха.

Таро хороскоп за събота за Риби: Светът

Направихте каквото трябваше да се направи и сега е време да се насладите на постиженията си. На 28 март „Светът“ ви кани да направите равносметка на всички неща, които сте си поставили за цел и сте завършили. Те могат да са от днес или отпреди много години.

Въпреки това, спомнянето на това, което сте успели да постигнете, ви дава поглед към способността ви да сложите край на живота си. Напомня ви се да се подготвите психически за по-пълноценен живот, който подкрепя човека, в който се превръщате сега.