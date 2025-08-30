Таро хороскоп за 31 август

Научете какво ви очаква тази неделя, 31 август 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Луна

Овен, вашата карта таро за 31 август е Луната, която често се проявява, когато сте в ситуация, която чувствате като несигурна. Обичате да ви се казва истината и предпочитате директен подход към живота и взаимоотношенията.

Така че, когато някой се държи мистериозно с вас, вместо да се чувства привлечен, вие се отблъсквате. Днешното послание от Таро е да поискате това, от което се нуждаете. Макар че може да не го получите, поне ще знаете къде се намирате.

Днешната карта таро за Телец: Двойка жезли, обърната

Телец, искате нещата да са прости, но днес може да се почувствате сякаш се сблъсквате с усложнения, от които не се нуждаете. Има всеобхватно чувство на объркване, когато Двойката на Пръчките е обърната. Това означава, че естественият ред и баланс на мисълта и действието са нарушени. Искате да поправите това на 31 август.

Можете да намерите решение на проблемите, с които се сблъсквате днес, но това ще изисква търпение и значителни усилия. Използвайте таланта и уменията си; стремете се да разберете повече, отколкото е необходимо да бъдете разбрани в този момент.

Днешната карта таро за Близнаци: Тройка пентакли

Близнаци, вие сте толкова силни, колкото е силният ви екип. На 31 август вашето ежедневно таро, Трите пентакли, предлага работа в сътрудничество с други. Понякога може да предпочитате да действате сами, но има и по-приказливата, по-общителна страна от вас, която обича да се смее и забавлява.

Понякога може да ви е трудно да изразите тази игрива страна от себе си. Целта на този таро хороскоп е да ви насърчи да живеете живота си пълноценно.

Днешната карта таро за Рак: Звездата

Рак, имаш прекрасен ум и когато го оставиш да се освободи от тревогата, в живота ти се случва нещо великолепно. Виждаш света през розови очила. Цялата негативна енергия започва да избледнява и се заменя с надежда и оптимизъм.

Днешното таро за 31 август е Звездата и е символ на това, което бихте искали да бъде светът - място, изпълнено с доброта. Има вероятност всичко да започне с вас и как влияете на другите чрез присъствието си.

Днешната карта таро за Лъв: Дяволът

Лъв, рядко се случва да не си достатъчно силен, за да устоиш на изкушението, но на 31 август картата таро Дявол предполага, че можеш да се поддадеш на натиска на връстниците, ако не внимаваш.

Когато се окажете в компрометираща ситуация, бъдете силни и познавайте добре себе си. Дори и да мислите, че логично разбирате защо това има смисъл в момента, работи ли ви в дългосрочен план?

Днешната карта таро за Дева: Йерофантът, обърната

Дева, ще прецените внимателно взаимоотношенията си на 31 август. Според обърнатия Йерофант, една от областите, които ще бъдат разгледани, е колко добре хората, с които сте близки, се отнасят към другите.

Предпочиташ да имаш само най-добрите приятелства в живота си. Това е така, защото искаш да направиш света по-добро място.

В неделя следвайте златното правило. Цените справедливото отношение към вас и отдавате приоритет на това да бъдете добри към другите, така че е естествено да желаете тази черта у приятелите и семейството си.

Днешната карта таро за Везни: Петицата мечове

Везни, вие сте миротворец, но знаете ли, че вашата зодия е и най-често срещаната за хора, които са генерали? Така че, когато има конфликт, спорът може да протече по един от два начина - лесен или труден, и това зависи от това колко добре хората се отнасят с вас.

Таро картата Пет мечове е за конфликт, който не само води до спорове, но може би дори до разделение между другите. На 31 август може да ви се наложи да покажете страната си, която обикновено не позволявате на хората да видят. Защитният човек, който застъпва хората, които обичате, и не се страхува да се бори за това, в което вярвате.

Днешната карта таро за Скорпион: Шест пентакли

Скорпион, твоята зодия управлява споделените ресурси и затова днешната карта таро, Шестте пентакли, е за щедростта и даването. Може да имаш контролиращ характер над определени неща, но това е само защото искаш да използваш способностите си за добра кауза.

На 31 август ще откриете нужда, която има ваш приятел, и ще решите да направите каквото можете, за да му помогнете. Може да направите подарък или, ако сте поддръжник на добра кауза, да изберете да дарите време, ресурси или таланти, за да промените нечий живот.

Днешната карта таро за Стрелец: Осмица жезли

Стрелец, хубаво е, че си зодиакален знак с висока енергия, защото днешната карта таро, Осемте жезли, те моли да предприемеш бързи действия. На 31 август ще искаш да обърнеш специално внимание на времето на събитията.

Понякога можеш да отложиш задача или решение. Днес няма да е един от тези дни. Вместо това ще трябва да действаш бързо и да вземеш решение директно от интуицията си.

Инстинктите ви ще бъдат силни, затова се вслушайте в тях.

Днешната карта таро за Козирог: Десетка пентакли

Козирог, ти си загрижен за сигурността. Не само в работата, но и във финансово отношение. Искаш да можеш да се наслаждаваш на живота си и на всички предимства, които идват с това да си изкарваш достойни пари и да си направиш малко пенсионно гнездо.

Днешната карта таро, Десетката пентакли, е за дългосрочна сигурност и богатство. Можете да намерите начини да ги изградите за себе си чрез инвестиции или вземане на мъдри финансови решения.

Не стойте и чакайте хубави неща да ви се случат в бъдещето. Започвайки от неделя, играйте за дългосрочна игра.

Днешната карта таро за Водолей: Десетка чаши

Водолей, ти си склонен да изглеждаш емоционално откъснат човек. Въпреки това, днешното таро на твоята зодия е за щастието, което се корени в това да си с хора, които обичаш и харесваш.

Десетката чаши е толкова успокояваща карта, особено ако напоследък сте се чувствали самотни или неприети. Тя ви напомня, че скоро ще намерите своето племе и хората, които са предопределени да бъдат в живота ви. В неделя ще се окажете на щастливо място, където се чувствате оценени и приети такива, каквито сте.

Днешната карта таро за Риби: Тройка мечове

Риби, носиш ли разбито сърце? Може да ти е трудно да преодолееш тъгата, която изпитваш от загубата на нещо, което ти е било скъпо, като например работа, проект или може би човек.

Таро картата „Три меча“ на 31 август е за болезнения процес на изцеление. Не се опитвайте да бързате; вместо това, позволете си да отделите толкова време, колкото ви е необходимо.

Един ден ще се събудиш и ще се почувстваш много по-добре, сякаш никога не си бил тъжен в миналото.