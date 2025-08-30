Новата седмица ще подари приятно и полезно пътуване на една от зодиите. Друга ще има нужда от помощ и подкрепа и няма нищо лошо в това да се обърне с молба към близките си. Трети от знаците може да се чувства напрегнат емоционално - не позволявайте на меланхолията да Ви завладее. Какво ще се случи на останалите знаци вижте в своя седмичен хороскоп за 1-7 септември 2025 г.

Месечен хороскоп за септември 2025 г.

Седмичен хороскоп за Овен

Тази седмица може да бъде доста напрегната в емоционално отношение, но вашите приятели и близки ще ви подкрепят. Във всеки случай не бива да се поддавате на песимистично настроение, прогонвайте мрачните мисли. Опитайте се да не позволявате на проблемите да влияят на отношенията ви с другите, те не бива да страдат от това. Постепенно ситуацията ще се разреши във ваша полза.

Седмичен хороскоп за Телец

Възможно е всички събития от тази седмица да допринесат за вашето професионално израстване, макар че в началото няма да го виждате толкова ясно. Опитайте се да обръщате по-малко внимание на критиките, успешното кариерно израстване ще зависи само от вас. Ще можете умело да заобикаляте мрежите на интриги, заложени от някой от колегите ви, да запазите авторитета и доброто си настроение. Звездите съветват да не се борите с обстоятелствата, по-добре е да се пуснете по течението, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Близнаци

Тази седмица не бързайте да решавате проблеми. Някои от тях може да изчезнат сами, няма нужда да се напрягате напразно. Добър момент за осъществяване на творческите ви планове и получаване на солиден хонорар. Необходимо е да мислите стратегически, това ще ви позволи да се доближите много повече до успеха и да привлечете късмет. Очакват ви истинска любов и романтика, на които дори не сте се надявали.

Седмичен хороскоп за Рак

Вече можете успешно да се справите с най-трудните задачи, които преди са ви се стрували неразрешими. В началото на седмицата обаче бъдете внимателни с новите бизнес предложения. В сряда е препоръчително да намалите обема на работа, опитайте се обективно да оцените възможностите си. Не говорете твърде много за себе си, тази информация може да бъде използвана срещу вас. В семейството е по-добре да се държите сдържано, в противен случай кавгите с роднини не могат да бъдат избегнати.

Седмичен хороскоп за Лъв

Вероятни са значителни успехи в кариерата и в изкачването по социалната стълбица. Но не бива да очаквате, че ще постигнете този успех, без да правите нищо, ще ви трябват значителни усилия и активност. Важни новини, получени неочаквано, могат да променят плановете ви за уикенда. Възможни са нови запознанства с романтични перспективи. В личен план обвързаните представители на знака е добре да проявят разбиране и добронамереност към половинката си, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Дева

Тази седмица кажете решително „не“ на мързела, използвайте всяка възможност да приложите знанията и уменията си на практика. Колегите ще бъдат готови да ви подкрепят и да ви помогнат да преодолеете трудностите, но трябва да проявите и професионален плам. В сряда едно злополучно недоразумение заплашва да се превърне в конфликт, но ще бъде във вашите сили да го предотвратите. През втората половина на седмицата ще можете да постигнете всичко, което искате, благодарение на дружелюбието и такта, ще слушате повече, отколкото да говорите.

Седмичен хороскоп за Везни

Тази седмица пътуванията по лични причини, както и командировките ще бъдат успешни. Животът ви може да се промени драстично - да се преместите в друг град, да си намерите нова работа, влиятелен човек може да ви подкрепи. Разбира се, ще искате да подредите нещата, дори собствените си мисли и чувства. В средата на седмицата някой ще следи отблизо вашите дела и ще си направи изводи, които могат сериозно да повлияят на съдбата ви.

Седмичен хороскоп за Скорпион

Настройте се към сериозни и решителни действия тази седмица, като е много важно да анализирате ситуацията. Ако се движите в правилната посока, тогава хората около вас ще ви подкрепят във всичко и нещата ще вървят като по часовник. В сряда можете да получите добри новини, ще имате късмет в приятни и полезни запознанства. До края на седмицата почти всички проблеми ще изчезнат, ще получите солиден доход, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Стрелец

Тази седмица обърнете нужното внимание на детайлите и не забравяйте за точността. Понеделник може да изисква от вас да се съсредоточите върху основното, не губете време в празни приказки и социални мрежи. Търпението и внимателният анализ на ситуацията ще помогнат за разрешаването на кариерни проблеми и отношения с бизнес партньори. Вашата задача е да запазите постигнатото, да избягвате резки промени. Всичко е наред в живота ви така или иначе.

Седмичен хороскоп за Козирог

През тази седмица може да се нуждаете от помощ от роднини, не се колебайте да я поискате. Предстои много благоприятен период за решаване на належащи въпроси и пренебрегвани проблеми. Вслушайте се в гласа на интуицията, тя ще ви каже как най-добре да действате в дадена ситуация. Проявете спокойствие и благоразумие, това ще ви помогне да вземете важно решение. Житейските ви ценности може да се променят, но ще станете по-мъдри и по-уравновесени.

Седмичен хороскоп за Водолей

Изглежда, че ще трябва да изчистите рутината и това, за което преди не сте имали сили, трябва да бъде подредено през тази седмица. Ще има място и време за всяко нещо и задача. Няма да е лесно, но наградата няма да закъснее, като начало под формата на чувство на морално удовлетворение, а то ще расте заедно с материалния успех. Звездите обещават добри перспективи, обещава Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Риби

Очевидно ще ви се наложи да решавате чужди проблеми и да се забърквате в нещо, което не е ваша работа. Пригответе се да защитавате правата си и да обяснявате какво правите тук. Вероятни са творчески прозрения, затова се вслушайте в гласа на интуицията си. В петък са възможни проблеми, конфликти и спорни ситуации както на работното място, така и в личния ви живот. Не ескалирайте напрежението.

Снимки: iStock