Реал Мадрид обърна Майорка за две минути в мач с три отменени гола! Гюлер навлиза във форма

Реал Мадрид надви Майорка с 2:1 на "Сантиаго Бернабеу" в двубой от третия кръг на Ла Лига. . Ведат Муричи изведе гостите напред в резултата в 18-ата минута, но в края на първото полувреме в рамките на 120 секунди Арда Гюлер и Винисиус Жуниор осъществиха пълен обрат. В миналия мач на тима си турският вундеркинд направи асистенция, а днес отново бе на висота. Срещата ще се запомни и с трите отменени попадения на "кралете" след намеса на ВАР. Тимът на Шаби Алонсо оглави класирането с 9 точки.

Домакините очаквано стартираха добре. В шестата минута гол на Мбапе бе отменен заради тънка засада. Малко по-късно, противно на логичното, Муричи засече с глава центриране от корнер на Пабло Торе за 0:1. В средата на полувремето Роман се справи с изстрел на Винисиус. Все пак в 37-ата минута Карерас центрира от корнер, Хаусен отклони към Гюлер, който отблизо нямаше как да сбърка за 1:1.

Миг след това Валверде намери Вини Жуниор, който с диагонален шут осъществи пълния обрат. До почивката Александър-Арнолд, Мбапе и Гюлер пропуснаха изгодни шансове. В началото на втората част отново ВАР отмени гол на френската звезда Килиан МБапе. В 55-ата минута същата съдба сполетя и Гюлер, който си помисли, че е бил на точното място за добавка след рейд и изстрел на Франко Мастантуоно. До края на двубоя отборът на Чаби Алонсо контролираше играта и стигна до трите точки.