Войната в Украйна:

Реал Мадрид обърна Майорка за две минути в мач с три отменени гола! Гюлер навлиза във форма

31 август 2025, 00:44 часа 181 прочитания 0 коментара
Реал Мадрид обърна Майорка за две минути в мач с три отменени гола! Гюлер навлиза във форма

Реал Мадрид надви Майорка с 2:1 на "Сантиаго Бернабеу" в двубой от третия кръг на Ла Лига. . Ведат Муричи изведе гостите напред в резултата в 18-ата минута, но в края на първото полувреме в рамките на 120 секунди Арда Гюлер и Винисиус Жуниор осъществиха пълен обрат. В миналия мач на тима си турският вундеркинд направи асистенция, а днес отново бе на висота. Срещата ще се запомни и с трите отменени попадения на "кралете" след намеса на ВАР. Тимът на Шаби Алонсо оглави класирането с 9 точки.

Домакините очаквано стартираха добре. В шестата минута гол на Мбапе бе отменен заради тънка засада. Малко по-късно, противно на логичното, Муричи засече с глава центриране от корнер на Пабло Торе за 0:1. В средата на полувремето Роман се справи с изстрел на Винисиус. Все пак в 37-ата минута Карерас центрира от корнер, Хаусен отклони към Гюлер, който отблизо нямаше как да сбърка за 1:1.

Миг след това Валверде намери Вини Жуниор, който с диагонален шут осъществи пълния обрат. До почивката Александър-Арнолд, Мбапе и Гюлер пропуснаха изгодни шансове. В началото на втората част отново ВАР отмени гол на френската звезда Килиан МБапе. В 55-ата минута същата съдба сполетя и Гюлер, който си помисли, че е бил на точното място за добавка след рейд и изстрел на Франко Мастантуоно. До края на двубоя отборът на Чаби Алонсо контролираше играта и стигна до трите точки.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Реал Мадрид Ла лига Майорка Арда Гюлер
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес