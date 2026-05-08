Таро хороскоп за 9 май

Научете какво очаквате тази събота, 9 май 2026, според зодията.

Таро карта за събота за Овен: Колелото на късмета

Колелото на късмета символизира как късметът може да се превърне от добро в велико; просто трябва да бъдете търпеливи, за да се случи това.

Още: Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 11 до 17 май 2026

В живота ти има някой, Овен, когото в момента наблюдаваш как се бори. И все пак забелязваш, че той не се отказва от надежда.

На 9 май имате нещо, което можете да направите, дори и да е малко, за да подобрите положението им. Един малък акт на доброта е всичко, което е необходимо, за да превърне надеждата в пълна вяра в човешката доброта.

Таро карта за събота за Телец: Отшелникът

Понякога просто трябва да се грижиш за себе си, Телец. Когато Слънцето е във твоя знак, е време да помислиш за нуждите си. Готов си за промени, но никога не е лесно да знаеш откъде да започнеш. Трябва да помислиш за това.

Още: Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 11-17 май 2026

Днешното таро, Отшелникът, символизира духовно пътешествие, което включва оттегляне от света. Насърчаваме ви да се отдръпнете от кариерата си, за да преосмислите наистина какво ви прави щастливи.

Искате да изградите нещо, което отразява това, което наистина искате да бъдете, а не това, което другите си представят, че сте. Вместо да се обърквате, разберете какво е то, като изучавате себе си в тихо размишление с вселената.

Таро карта за събота за Близнаци: Колесницата

Днешното Слънце в Телец подчертава вашия скрит вражески сектор, което може да показва трудности от хора, които изглеждат като приятели, но не са. На 9 май обърнете внимание на това как се чувствате.

Още: Идващото новолуние ще донесе непобедим късмет на 3 зодии

Обърнете внимание кой сякаш ви насърчава да се откажете от мечтите си и/или да спрете, когато искате да продължите. Изкачването към автентични взаимоотношения ще бъде малко по-трудно в момента.

Бъди като твоята дневна карта таро, Колесницата. Придържай се към това, което знаеш, че трябва да правиш. Учи се от преживяванията си и им позволи да направят живота ти по-добър.

Таро карта за събота за Рак: Йерофантът

Днес е денят, в който нарушаваш всички правила, Раци. Готов си да покажеш на приятелите си какъв си всъщност, а не какъвто ти е казано да бъдеш, дори ако натискът от страна на връстниците те е накарал да се предадеш напоследък.

Още: В петък: Евра на калпак за Лъв, Риби + още 2 зодии

Таро картата Йерофант е за нарушаване на традициите и сте готови да опитате нещо ново. Слънцето във вашия сектор на мрежите означава, че не само говорите от свое име, но и действате от името на другите. Луната във Водолей ви помага да видите тайни и неща, които не бива да криете. Вместо това е време да разкриете и освободите истината.

Таро карта за събота за Лъв: Звездата

Картата Таро „Звезда“ символизира желания и обещания, които давате и които Вселената изпълнява ежедневно. На 9 май сте готови да изследвате истинското значение на успеха, като погледнете в сърцето си и го следвате.

Слънцето подчертава желанието ви да бъдете издигнати за нещо, което ви кара да се чувствате добре, а не за изпълнение. Луната във вашия сектор на партньорството ви подтиква да доведете някого със себе си, докато се стремите да направите света по-добър за себе си и хората, които обичате.

Още: На 8 май: Числото 8 посочва източник на безкрайно щастие за 4 зодии

Таро карта за събота за Дева: Съд

Можете да се доверите на себе си, дори когато съмнението в себе си ви кара да се съмнявате дали сте прави. На 9 май Слънцето в Телец ви насърчава да виждате грешките като уроци, от които да се поучите. Луната разкрива как чакането и тревогите не ви помагат да продължите напред, но действията ще ви помогнат.

Таро картата „Съд“ подчертава всички начини, по които критичното ви мислене ви помага да вземете правилното решение. Имате нещо, което трябва да направите, но в момента страхът ви спира да направите първата стъпка. Имайте смелостта да се изпитате и след това да наблюдавате какво ще се случи, защото можете да се справите.

Таро карта за събота за Везни: Императрицата

Още: Само за 3 зодии след 8 май 2026 ще започне повратен период в живота

Везни, ако някой притежава чертите на императрица, това сте вие! Тази карта таро символизира грижовна енергия, която е майчинска и мила. Докато Слънцето е в Телец, може да ви бъде разкрита тайна, която създава чувство на срам и неудобство. Вие се намесвате и им помагате да преодолеят тези негативни емоции.

Луната във Водолей насърчава вашата любяща природа, помагайки ви да замените тъгата с радост. Вие не сте просто страничен наблюдател, който наблюдава как някой преминава през това сам. Вместо това, вие играете ключова роля във връщането на изцелението и надеждата в живота им чрез вашата връзка.

Таро карта за събота за Скорпион: Върховната жрица

Върховната жрица на 9 май насочва вниманието към вътрешния ви глас и как той често говори силно, но сте твърде заети, за да го чуете истински. Днешната Луна във Водолей ви подтиква да излезете извън зоната си на комфорт.

Още: Най-накрая техният момент е тук: Парите идват за 4 зодии през втората половина на годината

Светът няма да се разпадне, ако спреш за момент, Скорпион. Всъщност, той може да се сглоби по такъв начин, че да те върне към човека и живота, които си предопределен да живееш.

Таро карта за събота за Стрелец: Луна

Време е да се преоткриете по един фин, но здравословен начин. Сезонът на Телец е период от време, в който се научавате да се грижите по-добре за себе си. Така че на 9 май се фокусирате върху здравето, благополучието и ежедневните си навици. Причината е, че искате да ги подобрите.

Таро картата Луна е за скрити измами, които не можете да видите, защото те са толкова добри в това да останат маскирани. Обърнете внимание на чувствата си, за да ви водят. Луната във Водолей активира вашия сектор на мислене, така че имате умствената яснота, от която се нуждаете, за да забележите модели, които вече не са ви полезни.

Таро карта за събота за Козирог: Смърт

Ситуацията е на път да се промени и може да се почувствате сякаш щом това се случи, никога не можете да се върнете към това, което сте имали.

Това може да е плашеща мисъл за теб, Козирог, но сега е моментът да преследваш желанията на сърцето си. Страхът е само стъпка към радостта ти. Слънцето в Телец те насърчава да изпробваш нови хобита и да се влюбиш отново в живота си.

На 9 май, с Луната във финансовия ви сектор, помислете за цената, която плащате всеки ден, за да останете там, където се чувствате заседнали. Подобрението в това как се чувствате може да си заслужава, след като новият ви живот се установи отново.

Таро карта за събота за Водолей: Глупакът

Таро картата „Глупакът“ е за ново начало, което наистина искате за себе си, но не обмисляте всичко, преди да направите тази крачка. Слънцето в Телец ви напомня да помните как миналото често влияе на настоящото ви състояние на ума. Може да се страхувате, че ще пропуснете нещо заради детските си модели, които ви карат да се съмнявате в собствената си стойност.

На 9 май можете да преразгледате това мислене, като обърнете внимание на начина, по който се чувствате. Луната във вашия знак ви дава тласък на увереност. Така че, не пренебрегвайте чувствата си, когато се появят днес. Вместо това, слушайте ги, за да можете да работите върху изцелението си.

Таро карта за събота за Риби: Кулата

Днес чувствата ви ще се отразят на случващото се в живота на другите и във вашия собствен. Винаги, когато Луната е във Водолей, тя разкрива скритите ситуации, които не ви се отразят добре.

Но, Риби, Слънцето е във вашия сектор на комуникацията и може да ви доведе до важни разговори, които трябва да проведете. Кулата е предупреждение да не приемате проблемите, които започват или поради неправилна комуникация, или поради груби думи, за постоянни. Може да откриете как да разрешавате конфликти с търпение и взаимно разбирателство.