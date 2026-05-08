Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 11 до 17 май 2026

Три зодиакални знака най-накрая ще имат късмет през седмицата от 11 до 17 май 2026 г. В предстоящите дни ще има лекота, която ще помогне да се премахнат всякакви съмнения или страхове за бъдещето.

Астероидът Веста се премества в Овен на 13 май, добавяйки се към колекцията от планети в този огнен знак и носейки нова енергия в живота ви. Тази енергия ви насочва към това, което е важно и е свързано с целта на вашата душа . Доверете се натам, където Веста ви води, за да можете да бъдете уверени в новото начало, което настъпва с изгрева на Новолунието в Телец на 16 май. Запазете място за неочакваното, когато Меркурий се премести в Близнаци на 17 май.

Тази седмица носи невъобразими промени за тези астрологични знаци, правейки това, което изглежда възможно, почти безгранично. Позволете си да продължите напред с плановете си, но оставете място и за чудеса.

Дева

Време е да започнете да се движите към живота, за който мечтаете, Дева. Новолунието в Телец носи късмет и изобилие в живота ви тази седмица. С тази енергия е удобно да се работи, тъй като Телецът придава своята стабилност на нуждата ви от практичност. Въпреки че трябва да вземете решение тази седмица, то няма да ви се струва рисковано. Знаете, че сте готови за този момент и всичко, което ще последва.

Новолунието в Телец ви предлага шанс да си поставите за цел по-голям късмет и изобилие. То ви моли да се съсредоточите върху създаването на живот, който ви кара да се чувствате добре, вместо просто да преминавате през важните етапи. Не е толкова въпрос на логика, колкото на това, което се чувства правилно в душата ви. Позволете си да си представите живота, за който винаги сте мечтали, и след това наблюдавайте как вселената се обединява, за да направи всичко това възможно.

Лъв

Доверете се на сърцето си тази седмица, Лъве. С толкова много планети в Овен, ви е трудно да разберете в каква посока трябва да вървите или каква възможност трябва да използвате. Това започва да се подобрява, когато астероидът Веста се премести в Овен в сряда, насърчавайки ви да се справите с всяка нерешителност, за да можете да определите къде да насочите енергията си.

Веста остава в Овен до края на 2026 г., така че енергията, която започнете да усещате в следващите дни, ще бъде с вас до края на годината. Дайте си време да разберете какво чувствате и се уверете, че го насочвате към положителна промяна. Не изгаряйте това, което е важно за вас. Това е време за огромна трансформация и късмет, стига да слушате сърцето си.

Везни

Кажете „да“ на всичко, което вселената ви предлага тази седмица, Везни. След като Меркурий влезе в Близнаци този уикенд, останете отворени за неочаквани възможности и чудеса (ще има много), вместо да следвате конкретен път към мечтите си. Меркурий остава в Близнаци до 1 юни, така че късметът ви не свършва тази седмица. Важно е да запазите място за предложенията, които идват през този период.

Близнаци е експанзивен зодиакален знак, известен с това, че носи приток на възможни избори. И все пак това означава, че трябва да изберете кое е правилно за вас. Близнаците носят двойственост. В този случай става въпрос за това да правите това, което ви е приятно в момента, за разлика от това, което ще бъде най-добро за вас в бъдеще. Бъдете внимателни към изборите си тази седмица и се уверете, че това, на което казвате „да“, е част от култивирането на живота, за който винаги сте мечтали.