Таро хороскоп за всяка зодия за 27 ноември

Научете какво ви очаква този четвъртък, 27 ноември 2025, според зодията.

Карта Таро за Овен: Осмица жезли

Овен, колко решителен и целеустремен си? След като знаеш какво искаш, достатъчно смел ли си да го постигнеш или се колебаеш?

Вашата дневна карта таро за сряда е Осем жезли и тя е за бързи моменти, в които животът сякаш се движи по-бързо, отколкото сте готови. Колебанието, когато не сте сигурни, е вратата, която трябва да се затвори зад вас.

Можете да започнете отново, като предприемете нефилтрирани, директни действия и след това да работите с обстоятелствата си, докато те се развиват. Истината е, че не можете да знаете какво ви носи бъдещето. Трябва да преживеете всеки момент, за да разберете нещата.

Вашият съвет за 26 ноември е да си изберете цел, с която да се заемете още днес. Предприемете действия, дори и все още да нямате план. Целта е да започнете, преди страхът или съмнението ви да надделеят над смелостта.

Четвъртъчна карта таро за Телец: Асо на пентаклите

Телец, Асът на пентаклите, е за изобилие и просперитет, които идват в живота ви. Дарът на богатството може да създаде толкова проблеми, колкото и благословии, и когато за първи път се издигнете, откривате, че все още има много повече да научите за управлението на парите.

На 27 ноември помислете как можете да се справите с емоциите, които изплуват по време на върховете на радостта. Самосаботирате ли се или вярвате, че заслужавате това, което имате? Какво разкриват възможностите ви за вас самите?

Четвъртъчна карта таро за Близнаци: Влюбените, обърната

Близнаци, обърнатият вариант на Любовниците, е за връзка, която сте смятали за приключила, но сега обстоятелствата може да се променят и бившият ви партньор се завръща в живота ви.

Взаимоотношенията, особено тези, които са преминали през трудни моменти, могат да ви оставят в недоумение как да поправите миналото. Хубавото е, че не е нужно да се връщате назад и да преглеждате историята. Бъдещето тепърва ще бъде написано.

На 27 ноември помислете как сте се променили. Виждате ли как и другите са се променили? Какво означава ново начало за потенциално бъдеще с някого, когото сте познавали?

Четвъртъчна карта таро за Рак: Сила, обърната

Рак, чувствате ли се претоварени напоследък? Когато картата Таро Сила е обърната, тя често символизира слабост. Искате ли да можете да упражнявате по-голям контрол над обстоятелствата си? Как това би могло да се различава от това, което правите сега?

На 27 ноември гледайте на недостатъците си като на възможности за растеж. Когато осъзнаете къде имате нужда от помощ, готови ли сте да я поискате? Каква система за подкрепа можете да създадете, за да насърчите чувството за сила в трудни моменти от живота си?

Карта таро за четвъртък за Лъв: Десетка пентакли, обърната

Лъв, обърнатата Десетка Пентакли, символизира финансови проблеми в семейството, произтичащи от липса на комуникация и несъответстващи цели.

Доколко добре насърчавате откритостта и прозрачността по финансовите въпроси с хората, засегнати от вашите решения? Искате ли повече прозрачност относно това как се харчат парите?

На 27 ноември не забравяйте, че финансите могат да бъдат емоционално дразнещи. Опитайте се да оставите настрана силните чувства, когато обсъждате проблеми с разходите. Бъдете любопитни и работете от гледна точка на решаване на проблеми.

Четвъртъчна карта таро за Дева: Две чаши

Дева, какво те кара да се влюбиш? Таро картата Две чаши е за взаимност в партньорство, където двама души виждат света и мислят по подобен начин.

Искате ли да бъдете с човек, който е ваша противоположност, или предпочитате да си партнирате с някой, който е по-подобен на вас самите?

От 27 ноември търсете признаци на взаимно даване и вземане във връзката си. Когато сте с някой специален, не би ли било по-добре да се състезавате кой може да даде повече, вместо да искате това, което се прави само за вас?

Карта таро за четвъртък за Везни: Седем чаши, обърната

Везни, има ли нещо в живота ти, което те обърква, така че не можеш да вземеш решение? Седемте чаши, обърнати, символизират ситуация, в която липсва яснота. Ще искаш отговори, но те са трудни за намиране. Ако трябва да вземеш решение, не е лесно, когато няма яснота.

На 27 ноември се стремете да решите проблема, като задавате въпроси. Ангажирайте се с разрешаването на даден проблем преди края на деня. Какви са приоритетите?

Какви са решенията, които ви помагат да постигнете целите си? Бъдете проактивни, за да получите това, от което се нуждаете, преди да се ангажирате с нещо ново в графика си.

Четвъртъчна карта таро за Скорпион: Седем мечове, обърната

Скорпион, как се чувстваш, когато разбереш, че някой е бил нечестен? Седемте меча, обърнати, са за това да кажеш истината, след като си излъгал.

Може да чуете признание, което ще ви помогне да разрешите подозренията си, но вместо да почувствате облекчение след разкритието, се чувствате предадени и може би ядосани.

На 27 ноември помислете колко трудно може да бъде за някого да признае, че е бил неискрен. Макар че това може да не ви улесни да се доверите, може да послужи като отправна точка за възстановяване на основата на честност в бъдеще.

Таро карта за четвъртък за Стрелец: Крал на мечовете, обърнат

Стрелец, вашата дневна карта таро, Кралят на мечовете, обърнат наобратно, е за злоупотреба с власт и как някой може да не е мил, защото има власт.

Властта често разкрива неща за характера на човек и това, на което сте свидетели, може да говори много. Вие от хората ли сте, които се изправят срещу властта, когато тя стане агресивна?

На 27 ноември отделете време, за да прецените кой е най-добрият ви подход, когато сте недоволни от начина, по който се държи шеф или колега. Има ли добър начин за разрешаване на проблеми? Ако да, какви са те?

Карта таро за четвъртък за Козирог: Четири мечове, обърната

Козирог, отделяш ли време за себе си? Четворката мечове, обърната карта таро, е за преумора до степен на умора или изтощение.

Прекрасно е да си продуктивен или страстен към това, с което се занимаваш; обаче, отделянето на време за почивка е жизненоважно за възстановяване на ума и тялото. Компромисът с почивката в името на целта може да стане контрапродуктивен за кратко време.

На 27 ноември се научете как да балансирате удоволствието и удоволствието с почивката, особено ако се чувствате изтощени и уморени. Не забравяйте, че е нормално да отлагате проекти заради здравето си. Здравословният баланс в живота е истински знак за успех.

Карта Таро за Водолей: Осмица чаши

Водолей, как управляваш времето си? Често ли позволяваш на другите да прекрачват границите си, създавайки проблеми в графика или рутината ти?

Вашата дневна карта таро за сряда е Осем чаши и тя е свързана с емоционални преговори, които ви държат заседнали в рутина, която не работи за вас, без значение колко се опитвате да я управлявате.

Ненужните компромиси са вратата, която трябва да бъде затворена зад вас. Можете да започнете отново, като предприемете стъпки към целите си и бъдете целенасочени. Вашият съвет за 26 ноември е да се отдръпнете от ситуации, които ви карат да се чувствате заседнали

Картата таро за четвъртък за Риби: Асо на чашите, обърната

Риби, Асът на чашите, обърната карта таро, е за емоционално вцепенение и затруднения да изразите какво чувствате. Имате ли проблеми с намирането на правилните думи, когато възникнат силни чувства? По-добре ли е да запишете нещата или да изчакате малко, за да осмислите какво се случва вътре във вас?

На 27 ноември си подарете малко благодат. Не се чувствайте притиснати да се представяте или да действате по начин, който не ви се струва правилен. Признайте си какво преживявате и ако някой чака да чуе от вас, поискайте повече време, преди да се отворите.