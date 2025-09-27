Таро хороскоп за всяка зодия за 28 септември 2025

Научете какво ви очаква тази неделя, 28 септември 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Четворка жезли

Овен, имате репутация на самотен воин. Вие сте страхотни в това да водите глутницата, а това често означава да се чувствате комфортно в собствената си компания. Има обаче моменти, когато е полезно да създавате спомени с други хора и това изисква някои промени във вашата перспектива.

Днешната карта таро, Четворката на жезлите, ви насърчава да създадете пространство в живота си. Какво би могло да се промени в ежедневието ви, за да можете да се съсредоточите върху общуването и свободно да оставите работата зад гърба си? Какво можете да направите, за да планирате предварително, така че всичко да работи безпроблемно?

Днешната карта таро за Телец: Четири мечове, обърната

Телец, често си много успешен в това, което правиш. Пазиш репутацията си и обикновено търсиш нови начини да се надминеш. Може да нямаш нищо против да имаш рутина, към която се придържаш.

Но рискът от това да правиш едни и същи неща отново и отново е да се чувстваш изтощен. Промяната е положителна, защото дава на ума ти свежа перспектива, когато се върнеш на точния ден.

Това е посланието за вас днес от вашата карта таро, Четворката на мечовете, обърната: бъдете отворени за промяна. Не си позволявайте да се зациклите в коловоз. Стремете се към разнообразие.

Днешната карта таро за Близнаци: Паж чаши

Близнаци, хубаво е, че си любопитен/а, защото днес ще искаш да проучиш всички начини, по които можеш да се насладиш на качествено време с хората, които обичаш.

Прекарването на време с други хора е много важно за вас. Обичате да създавате спомени. Като човек, който винаги търси нови неща за правене, идеята да създавате причини да правите неща с другите може да бъде вълнуваща.

За вашата дневна карта таро, Пажът на чашите, се препоръчва да намерите артистични занимания или да се потопите в творческата страна на нещата. Помислете за планиране на събития, на които можете да се насладите в бъдеще. Днес може да е вашият Ден 1.

Днешната карта таро за Рак: Седем чаши

Рак, семейството винаги е означавало много за вас. Често си представяте свят, в който царят мир, хармония и чувство на надежда. Това е една от причините интуитивната ви природа да се чувства претоварена. Може да забелязвате самотата у другите. Днес е щастлив ден за вас, защото можете да промените нещата, като бъдете себе си.

Вашата дневна карта таро отваря вратата към мечти, но е и за илюзии за бъдещето. Представете си какъв се надявате да бъде вашият свят. След това вземете решение да създадете света, в който желаете да живеете.

Днешната карта таро за Лъв: Тройка мечове

Лъв, ти си снизходителен, но понякога си човек, който ще таи злоба. Днешният съвет е да не позволяваш на болката или скръбта от миналото да те потискат. Не бива да се фокусираш единствено върху миналото. Бъдещето е обещаващо. Искаш да живееш свободно и тази свобода започва в сърцето ти, със самия теб.

Днешният съвет за вас от Тройката мечове е да си позволите да преживеете разочарованията, които възникват, когато сте тихи. Поканете вселената да ви помогне да ги освободите. След това, от пространството на прошка, потърсете начини да продължите напред безстрашно. Наранените чувства могат да ви спъват; не го позволявайте.

Днешната карта таро за Дева: Рицар на Пентаклите, обърната

Дева, понякога хората могат да очакват или да се надяват, че други ще свършат тежката работа вместо тях. Те искат някой да ги покани да излизат или да им направи първия телефонен разговор. Те искат човек, който ще се постарае усилено да привлече вниманието им, вместо да го прави сам.

Днешният съвет от Рицаря на Пентаклите, обърнато таро, е да не бъдете такъв човек. Ако копнеете за общуване със семейството или приятелите си, бъдете този, който ще го инициира. Не се срамувайте. Поискайте каквото искате.

Днешната карта таро за Везни: Кулата, обърната

Везни, някои ситуации, включително връзките, имат крайна дата. Може да не знаете кога ще бъде подходящият момент да говорите за раздяла, но можете да подходите към темата с внимание и чувствителност. Можете да разберете кога вие и някой друг прекарвате време заедно по-скоро от задължение, отколкото като истинско другарство.

Днешната карта таро, Кулата, обърната, ви кани да назовете нещата такива, каквито са. По-добре е да бъдете честни и да проучите как можете да свършите с това, което вече е приключило. Защо да удължавате неизбежното, когато животът ви чака да започнете ново начало?

Днешната карта таро за Скорпион: Двойка мечове, обърната

Скорпион, ти не си от хората, които се страхуват прекалено много, но има моменти, когато се тревожиш за някого и тревогата се превръща в прекалено обмисляне. Осъзнаваш колко много ти пука. Започваш да чувстваш, че трябва да бъдеш по-добър приятел. Това, което първоначално може да ти се стори негативно, може да се превърне в положителен мотиватор за близост.

Днешната карта таро, обърната Двойка мечове, ви моли да не отлагате прекарването на качествено време с хора, които значат нещо за вас. Бъдете спонтанни. Защо да отлагате за утре това, което можете да направите днес?

Днешната карта таро за Стрелец: Светът, обърнат

Стрелец, обичаш да връзваш недовършени неща. Не искаш да бъдеш човек, който дава обещание, но не го изпълнява. Така че, когато кажеш на някого, че би искал да го видиш или да направиш нещо заедно, целта е да го изпълниш.

Днешната карта на таро хороскопа е Светът, обърнат наобратно, и може да ви напомни за моментите, когато сте предложили нещо, но не сте го осъществили. Не е твърде късно да го направите и можете да продължите оттам, откъдето сте спрели, още днес.

Днешната карта таро за Козирог: Осмица жезли

Козирог, ти си човек, на когото хората имат доверие и го уважават. Така че, когато кажеш нещо, то е ценно. Склонен си да отбелязваш идеи, които насърчават чувството за традиция, и обичаш да създаваш спомени, които са задълбочени и смислени за теб и другите.

Днешната карта таро, Осем жезли, отразява забързаната енергия на живота. Може да почувствате нужда да бъдете по-адаптивни и в унисон с нуждите или желанията на вашето семейство по време на празничния сезон. Днес е добър ден да обсъдите какво планират другите, за да можете да се подготвите предварително.

Днешната карта таро за Водолей: Осмица мечове, обърната

Водолей, вие цените свободата и като знак, разпознаваем с иновациите и промяната, се считате за отворени и възприемчиви към нови идеи. Тази черта е това, което ви прави толкова лесни да инициирате или предложите да направите нещо, което е извън нормата.

Днешната карта таро, Осемте мечове, обърната, ви кани да изследвате нови начини за общуване с другите. Можете да опитате ретрийт, да започнете терапия или да помислите за наемане на личен лайф коуч, който да работи върху подобряването на комуникацията.

Днешната карта таро за Риби: Десетка чаши, обърната

Риби, вие сте човек, който се старае много да бъде в хармония с всички. Искате да се разбирате с хората, независимо какво се случва. Когато има проблем, искате да го решите. Предпочитате да се справяте с предизвикателствата и да поддържате хората в чувство на цялостност и любов.

И така, днешната карта таро, Десетката чаши, обърната, е напомняне за най-дълбоките ви копнежи за приятели и семейство - единство. Ако преживеете ситуации, които заплашват да разделят или разрушат връзка, потърсете начини да насърчите изцелението и връзката.