Най-големите късметлии през седмицата от 29 септември до 5 октомври

През седмицата от 29 септември до 5 октомври 2025 г. късметът най-накрая ще споходи три зодиакални знака. Първата четвърт на Луната в Козирог ще се появи в понеделник, 29 септември, започвайки седмицата с чувство за отговорност. Козирогът не пренебрегва детайлите, нито избира лесния път. Вместо това, има ясна отдаденост на откриването на това, което трябва да се направи, за да се привлече живот, изпълнен с късмет и изобилие. Съсредоточете се върху стъпките, необходими за осъществяване на вашите намерения , тъй като това може да е по-бавен процес, но си заслужава усилията.

Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 22 до 28 септември

Тази седмица е налице енергия за разширяване. Ще има възможности за пътувания и висше образование, но трябва да сте сигурни, че не се фокусирате само върху крайната цел, а върху малките стъпки, които можете да предприемете, за да постигнете живота, за който мечтаете. Откажете се от опитите да се държите малки или да мислите, че трябва да продължите по даден път заради времето, което вече е прекарано в него. Отговорете на зова на вселената тази седмица и вдишайте нови възможности, докато усещате как умът ви се разтяга, вярванията ви се променят и късметът навлиза в живота ви.

Близнаци

Още: Най-щастливият ден от седмицата за всяка зодия, 29 септември - 5 октомври 2025

Винаги има още какво да се научи, скъпи Близнаци. Водолей управлява вашия късмет и изобилие, което означава, че трябва да поемете по нетрадиционен път, за да постигнете живота, за който мечтаете. Няма един-единствен ясен път и за някой като вас, който винаги може да види множество възможности, това е най-добрата новина. Това означава, че никога не е нужно да избирате само една. В този момент сте призовани да използвате интелигентността и способността си да виждате множество опции, за да привлечете повече късмет в живота си. Вместо просто да работите за някого всеки ден, помислете за наличието на множество източници на доходи, които също така носят приключението и смисъла, които толкова дълбоко желаете.

Защо много хора поставят канелени пръчици пред вратите си през септември

Прилагайте интелектуално мислене, когато избирате правилния за вас път. Това може да включва разклоняване към множество източници на доходи, работа в екип с някого в международен план или връщане в университета. Това е време да размислите върху възможностите, които ви заобикалят, и да определите какво наистина резонира с душата ви. Не забравяйте, че няма нищо, което трябва да правите, освен това, към което се чувствате призвани. Като си дадете свободата да бъдете себе си и всичко, което това означава, вие също ще се поставите в позиция да привлечете по-голямо богатство, изобилие и радост в живота си.

4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 15–21 септември 2025

Телец

Телец, отделете време за тази нова мечта. Като земен знак, вие сте склонни да подходите практично и реалистично към мечтите си. Когато обаче една мечта ви се струва твърде голяма, често изпадате в парализа на решенията . Това може да ви накара да игнорирате интуицията си и вместо това просто да продължите с това, което вече сте избрали и създали. Най-важното нещо, което трябва да запомните, когато навлизате в тази седмица, е, че никоя мечта не е твърде голяма, за да бъде постигната. Забавете темпото и отделете време. Вместо да се увличате в това как ще се получи всичко, опитайте се да помислите за следващата логична стъпка. Много пъти, когато се опитвате да проявите основна част от целта си, няма да можете да видите как всичко ще се получи. И все пак, най-добрата новина е, че не е нужно да го правите, за да започнете.

Още: Най-щастливият ден за всяка зодия от 29 септември до 5 октомври

Първата четвърт на Луната в Козирог ще се издигне в понеделник, 29 септември, помагайки ви да забавите темпото и да започнете да мислите за малките стъпки, които можете да предприемете, за да постигнете мечтите си. Козирогът ще изисква максимална отдаденост и ще бъде от решаващо значение да планирате началните стъпки към целта си. Трябва обаче да имате предвид, че ще има и риск. Не се увличайте твърде много в план, че да забравите, че Вселената ви пази. Правете планове, но и поемайте риска.

Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 15 до 21 септември

Овен

Не вярвай на всичко, което мислиш, скъпи Овни. Ти си толкова дълбоко отдаден, че може да е трудно да видиш къде си сгрешил или че все още не знаеш цялата история. Твоите вярвания оформят мислите, които имаш, а те след това култивират живота, който живееш. Ако си мислиш, че вече знаеш всичко, тогава няма какво повече да учиш. В този процес всъщност се преструваш, че не можеш да изпиташ какъв е предназначен да бъде животът. Да признаеш, че си сгрешил или че вярванията ти са се променили, е дар, тъй като означава, че си отворен за растеж и си в процес на разширяване. В момента е важно да не се вкопчваш твърде силно в никоя идея или мисъл, тъй като си предназначен да позволиш да бъдеш предизвикан, за да откриеш пътя към изобилието.

Родените на тези 3 носят благословиите на своите предци: Те са водени, без дори да го осъзнават

Тази седмица е подходящ момент да се върнете на училище, да резервирате пътуване в чужбина или да вземете книга, която обикновено не бихте имали. През този период е предназначено да изследвате своите идеи и тези на другите, за да можете да разширите това, което смятате за възможно. Макар че енергията на тази седмица е силно свързана с пътувания на дълги разстояния, може да се окажете, че се свързвате с хора от други места, без да се налага да си опаковате куфара.

Бъдете отворени да слушате, не да отговаряте, а просто да държите място за нови идеи. Като си позволите да приемате нови убеждения, може да се окажете способни да приемете възможност, която преди сте пренебрегвали. Това е вашият шанс за по-голям успех, по-големи отличия и свободата да живеете живота, за който винаги сте мечтали.