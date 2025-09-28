Транзитен Марс в Скорпион до 4 ноември: Време е за истини, които могат да бъдат жестоки

И Марс пристигна в Скорпион. И ние го усещаме в най-голяма степен. Време е за пресечни точки. Край. Теглене на чертата. Време е за истини, които могат да бъдат жестоки. Време е да се съпротивляваме на всички онези, за които манипулацията е средство за изнудване. Които се разминават с това, че са просто „страстни“, докато ни спират дъха. Да оставим всички отмъстители там, където им е мястото – със самите тях.

Най-големите късметлии през седмицата от 29 септември до 5 октомври

Как изглеждат прегарянията, когато стигнеш докрай? Изгаряш се до дъното. Гориш ненаситно във всичко, до което се докоснеш. В работата, емоциите, истината и лъжите. Времето и действията стават безотчетни. Сега е всичко или нищо.

Не е останало нищо на повърхността, отдавна го погълнахме. Тези банални фрази, извинения, обещания и неизпратени съобщения. Тромави ръкостискания и ръце, които не държат. И се хванахме здраво за дълбините на Хадес, до които понякога не бяхме достатъчни.

Това е време на откриване на истината, силата, борбата. Време, в което трябва да научите, че крайностите не са добри. Че интензивността понякога оказва натиск върху другия. Че не можете да оправдаете лудостта си със страст. Че преследването не е доверие. А отхвърляне на същото.

Че сексът не е оръжие, с което ще манипулираш света, а по-скоро средство за самоизтощение. Защото е добре да си силен, могъщ, непобедим и безсмъртен, но не е добре да въвличаш другите в това. Да плетеш паяжина от желания около всеки, когото искаш.

Че отнемаш въздуха на другите хора и не им оставяш място да дишат. Знам, че харесваш „затвори“, но уважавай това, което е свободата на другите хора.

Това е мания. Проследяване. Преследване. Това са новини за сексуални престъпления. Това е тъмният подземен свят на престъпността. Връзка, основана на страст. Това са игри на власт и ходове от сенките.

Това са миналата, които изплуват точно когато не са ви необходими. Но това е и моментът, в който откривате, че силата ви е неразрушима и че светът се нуждае от вас точно такива, каквито сте.

Марс в Скорпион вече не толерира фалшиви обещания, недомислени решения, неопределени взаимоотношения. Той дебне и чака своята възможност. И може би точно сега някой, който ви е наблюдавал от години, се приближава до вас. Или вие се приближавате до някого, когото сте „преследвали“ от дълго време. Това е време на интензивна промяна. Краища и завършвания. Прекъсвания и фрактури. И възкръсване от пепелта.

И не, любовта не е преследване, отмъщение и манипулация. Не е добър секс и тайна връзка. Нито пък човекът в живота ти е някой, който те унищожава. „50 нюанса сиво“ не е здравословна версия на връзка. И може би сега е моментът да се отървете от лудостта си...