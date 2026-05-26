Туята вече не е на мода: Роза ругоза превзема градините

Уморени ли сте от покафеняване на туите и скъпи пръскания всеки сезон? Изберете ругоза роза за вашия жив плет. Този бодлив храст расте във всякаква почва, удебелява се и цъфти от юни до септември, като през есента дава плодове, богати на витамин С. Разберете как да го засадите и да се грижите за него.

Роза ругоза вместо туя - какво печелите?

Туята остава най-популярният избор за жив плет в българските градини. Тя обаче е податлива на фитофтора и потъмнява през зимата, а през горещото лято може да изсъхне въпреки поливането.

Ругоза роза е противоположна по отношение на изискванията. Храстът достига височина от 1,5-2 метра, има гъст, храстовиден хабитус и издънки, гъсто покрити с тръни. Расте в почти всяка почва - от песъчлива до глинеста - и толерира засоленост, замърсяване на въздуха и слани под -30°C. Не изисква зимна защита или пръскане с фунгициди, тъй като е естествено устойчива на гъбични заболявания.

Цъфти от юни до септември с големи, интензивно ароматни цветове в нюанси на розово, лилаво и бяло, които привличат пчели и пеперуди. През есента дава големи, месести плодове, които птиците лесно ядат, а листата стават златисти. Такъв жив плет изглежда естетически приятен през целия сезон – с много по-малко усилия.

Кои сортове си струва да изберете? Най-интересните са:

Alba - с бели цветове

Hansa - с розово-лилави, полудвойни цветове и силен аромат

Rubra - с тъмнорозови венчелистчета, също дава обилни плодове. Ако планирате жив плет със смесени цветове, комбинирайте два или три сорта, редуващи се – ефектът ще бъде много по-интересен от монотонното зелено на иглолистните дървета.

Колко гъсто трябва да засадите, за да създадете бариера?

Гъстотата на засаждане на диви рози зависи от това колко бързо искате да постигнете компактна стена. За непроницаема, трънлива бариера засадете 2-3 растения на линеен метър или на всеки 40-50 см. При това разстояние живият плет ще се сгъсти в рамките на 2-3 години. Ако предпочитате по-естествена, отворена бариера, увеличете разстоянието до 60-80 см.

Най-доброто време за засаждане е през есента (октомври-ноември) - тогава можете да закупите разсад с голи корени, които са по-евтини и е по-вероятно да се вкоренят. Накиснете корените във вода за няколко часа, преди да ги засадите в земята. Пролетното засаждане също е възможно, но растенията ще изискват редовно поливане през първите няколко седмици.

Изкопайте траншея с дълбочина и ширина около 40 см. Ругозата расте в почти всяка почва, но в тежки, глинести почви добавете слой чакъл или едър пясък на дъното, за да подобрите дренажа. Оптималното pH е 5,5-7,0. Изберете слънчево или леко засенчено място - розата цъфти по-обилно на пълно слънце.

След като поставите разсада в траншеята, запълнете го с почва и полейте обилно. През първата година поливайте редовно по време на периоди на суша, след това храстът ще се погрижи сам за себе си. Торенето се ограничава до еднократна доза компост или комбиниран тор през пролетта.

Подрязване – как да постигнем търсения ефект?

Най-голямата грешка при създаването на жив плет от рози ругоза е пропускането на първото подрязване. Без това храстът ще произведе няколко дълги издънки, оставяйки долната част гола.

Веднага след засаждането – независимо от сезона – подрежете всички издънки на височина 15-20 см от земята. Това ще стимулира спящите пъпки в основата и ще насърчи растението да се разклони отдолу. През първия сезон след засаждането, оставете новите издънки да растат свободно.

В началото на пролетта на следващата година отстранете сухите и повредени издънки и скъсете по-силните клони с една трета от дължината им. Също така, подрежете издънките, растящи към центъра на храста, за да осигурите циркулация на въздуха и да намалите риска от гъбични заболявания. За оформени живи плетове можете да подрязвате с градински ножици по маркираната линия, като се уверите, че всички храсти са на еднаква височина.

Веднъж на всеки 4-5 години извършвайте подмладяваща резитба – отрежете най-старите издънки в основата и скъсете останалите до 20 см. Храстът ще се регенерира в рамките на един сезон. Не подрязвайте розата през есента – това ще отслаби растението преди зимата. Също така, не забравяйте редовно да премахвате всички коренови издънки, които се появяват около храстите – набръчкваната роза се разпространява чрез издънки. Просто обикаляйте живия плет веднъж месечно и отстранявайте всички нови издънки с лопата.