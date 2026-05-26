Bild: Ударите срещу Киев може да са част от по-широк летен план на Путин за войната

Русия продължава да извършва масирани удари срещу Украйна, атакувайки гражданска инфраструктура и убивайки цивилни. Освен това руското външно министерство наскоро заплаши с нови удари срещу Киев. Според германското издание „Билд“, Кремъл не се отказва от плановете си да завземе целия Донбас, въпреки че Украйна продължава да отблъсква руските войски. Русия вероятно вече е подготвила военен план за лятото на 2026 г. и ударите срещу Киев може да са само началото.

Австрийският военен експерт Маркус Райснер заяви пред репортери, че Русия в момента е съсредоточена предимно върху централния участък на източния фронт и едновременно с това увеличава натиска върху Харковска, Сумска и Запорожка области.

„Целта е да се атакува Украйна там, където отбраната ѝ е отслабена. Украйна трябва да бъде принудена да преразположи войски на север, което ще улесни Русия да атакува и завземе Донецка област по-късно“, каза Райснер.

Британският експерт по Русия Киър Джайлс, от друга страна, гледа на ситуацията по-премерено. Той заяви пред репортери, че все още не вижда Русия да се готви за голяма лятна офанзива. Той също така подчерта, че вече завладените територии в момента нямат решаващо значение за Москва. „Точното местоположение на фронтовата линия в крайна сметка остава второстепенно спрямо изхода на войната. По-скоро дипломатическите, икономическите и политическите аспекти са решаващи“, добави той.

Според Джайлс, Русия иска да потуши украинската съпротива. Той отбеляза, че за тази цел Москва се опитва да засили натиска на САЩ върху Киев и също така предприема брутални атаки срещу украински цивилни.

Украйна също се готви за лятото

Полковник Владимир Полевой, началникът на комуникациите на 7-ми корпус, заяви пред репортери, че Украйна е осъзнала рано какво замислят руснаците. Той сподели, че Силите за отбрана вече са укрепили отбранителните си линии.

Освен това, според Полевой, Украйна е засилила възможностите си за нанасяне на удари дълбоко в руска територия. Той отбеляза, че целта им е да се опитат да отрежат логистичните маршрути на противника. Изданието добавя, че стратегията на Украйна работи – през последните седмици дронове с голям обсег са използвани за нанасяне на удари по руски петролни рафинерии, складове за гориво и промишлени обекти почти ежедневно.

Райснер отбеляза, че тези атаки са част от стратегически въздушни кампании срещу Русия. Той каза, че целта им е да окажат натиск върху руската логистика, доставките на гориво и военната икономика. „Това е възможно преди всичко благодарение на подкрепата на западните отбранителни компании, които доставят компоненти за Украйна“, каза Райснер.

Кога Русия може да предприеме нови мащабни удари срещу Киев?

По-рано Павел Нарожни, основател на благотворителната организация „Reactive Mail“, заяви, че Русия може да се подготви и да се опита да извърши следващата си мащабна, комбинирана атака след около седмица до 10 дни. Според него преди това масирани атаки са се случвали приблизително три пъти месечно или точно веднъж на всеки 7-10 дни.

Нарожни отбеляза, че по време на атаките се изстрелват и много крилати ракети. Те се изстрелват от стратегически бомбардировачи, разположени на летища, много отдалечени от европейската част на Русия.