Плашещо: Вредата от социалните мрежи е сравнима с тютюнопушенето

Социалните мрежи могат да бъдат сравнени като вреда с пушенето. Това твърдят ръководителите на британското здравеопазване, което оказва все по-голям натиск върху премиера да се ангажира със забрана за лица под 16 години да имат пълен достъп до социалните медии, предаде БНР. Още: Светът затяга контрола: Масови забрани на социални мрежи за деца

Епидемия от вреди

Снимка: iStock

Още: Ще забрани ли Европейският съюз социалните мрежи за деца и подрастващи? (ВИДЕО)

Доклад на Академията на медицинските кралски колежи предупреждава за “епидемия от вреди” за деца, които непрекъснато са изложени на съдържание в социалните медии, което е “пристрастяващо, стресиращо и насаждащо омраза”.

Докладът, който официално ще бъде публикуван днес, заключава, че използването на социалните медии и смартфони ”се нарежда редом с пушенето и носенето на предпазни колани в автомобилите като обединяваща сила за медицинската професия”.

Лекарите наблюдават “вълна от радикализирани деца“, се казва в доклада, като се подчертават случаи, в които деца са се присъединили към пактове за самоубийство или са убили домашни любимци, след като са гледали онлайн съдържание.

Премиерът Киър Стармър трябва да се срещне с хора, които са загубили деца или братя и сестри по причини, свързана с онлайн платформи.

Стармър първоначално се противопостави на пълната забрана за лица под 16 години, но по-късно заяви, че е ”отворен“ към въвеждането на забрана по австралийския модел.

Още: Децата ги използват за „вратичка“: ЕС обмисля ограничения за VPN услугите