За "Орешник"-а на Путин: "Стратегически обекти" - тук Чичо Саша щеше да пие 50 гр. Обама трябваше да се скрие там (ВИДЕО)

"Чичо Саша планираше да изпие 50 грама в този гараж. Това беше стратегическо решение, но Путин го провали. Обама трябваше да се скрие в онази яма там, но така и не го намериха, защото беше много тъмно". Това са само част от думите на украинец, който снима отблизо какви поражения успя да нанесе "невижданата" руска ракета "Орешник" - по класификация, но руска, това е ракета със среден обсег, способна да носи ядрени бойни глави. Ракетата може да носи до 6 бойни глави - независимо ядрени или не, всяка от която има по 6 суббоеприпаса.

Видеокадрите са от Била Церква - градче на около 80 километра южно от Киев, където в крайна сметка долетя "Орешник"-ът. Това беше третия случай, в който ракетата уцелва нещо в Украйна - предишните два пъти бяха през 2024 година в Днипро, в района на предприятието "Южмаш", а преди няколко месеца, през 2026 година, имаше обстрел и в Лвовска област.

"Разбихте ни гаражите - Вова Путин, показвам ти къде точно взривихте милиони долари: в гаражен кооператив", казва украинецът и добавя: "Ей тука планирахме да оправим един двигател. Това са стратегически обекти" - Още: Z-каналите: Приключваме с Киев до месец, правим го непригоден за живот

Footage from secret NATO military facilities inside garages in Bila Tserkva.https://t.co/48mdUO7ysf pic.twitter.com/3bBuoFWklj — WarTranslated (@wartranslated) May 25, 2026

Military blogger Serhii Misiura showed what he says is a crater from an Oreshnik submunition near Bila Tserkva, arguing it was about 2 m wide and 60 cm deep, not equivalent to a Shahed warhead. He said most blocks likely fell in fields around the city. #Ukraine pic.twitter.com/hnl5VfzZHa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 25, 2026