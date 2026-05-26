Спорт:

За "Орешник"-а на Путин: "Стратегически обекти" - тук Чичо Саша щеше да пие 50 гр. Обама трябваше да се скрие там (ВИДЕО)

26 май 2026, 6:20 часа 849 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України/Facebook
За "Орешник"-а на Путин: "Стратегически обекти" - тук Чичо Саша щеше да пие 50 гр. Обама трябваше да се скрие там (ВИДЕО)

"Чичо Саша планираше да изпие 50 грама в този гараж. Това беше стратегическо решение, но Путин го провали. Обама трябваше да се скрие в онази яма там, но така и не го намериха, защото беше много тъмно". Това са само част от думите на украинец, който снима отблизо какви поражения успя да нанесе "невижданата" руска ракета "Орешник" - по класификация, но руска, това е ракета със среден обсег, способна да носи ядрени бойни глави. Ракетата може да носи до 6 бойни глави - независимо ядрени или не, всяка от която има по 6 суббоеприпаса.

Още: Вторият "Орешник" на Путин се е повредил?: OSINT анализатор

Видеокадрите са от Била Церква - градче на около 80 километра южно от Киев, където в крайна сметка долетя "Орешник"-ът. Това беше третия случай, в който ракетата уцелва нещо в Украйна - предишните два пъти бяха през 2024 година в Днипро, в района на предприятието "Южмаш", а преди няколко месеца, през 2026 година, имаше обстрел и в Лвовска област.

"Разбихте ни гаражите - Вова Путин, показвам ти къде точно взривихте милиони долари: в гаражен кооператив", казва украинецът и добавя: "Ей тука планирахме да оправим един двигател. Това са стратегически обекти" - Още: Z-каналите: Приключваме с Киев до месец, правим го непригоден за живот

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
война Украйна ракета Орешник Бела Церква Била Церква
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес