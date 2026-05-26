Още един от круизния кораб с хантавирус

Още един от испанските граждани, пътувал на круизния кораб "Хондиус" е дал положителна проба за хантавирус. Става дума за един от изолираните във военна болница в Мадрид. Здравните власти съобщават, че заразеният с вируса пътник няма симптоми, но PCR тестът му е бил положителен, пише БНР.

Няма риск за населението

Заради това той е преместен в отделението за изолация с високо ниво на лечебното заведение, където ще остане под медицинско наблюдение, при най-строги мерки за безопасност.

От Министерството на здравеопазването подчертават, че заради досегашната карантина на пътниците, положителният тест не представлява риск за населението като цяло, нито променя предприетите до момента епидемиологични мерки.

Това означава, че останалите пътници от кораба, ако резултатите от PCR тестовете им продължат да бъдат отрицателни, ще завършат болничната си карантина на 7 юни. След това ще трябва да прекарат още 21 дни, изолирани в домовете си преди да могат да излизат и да се върнат към обичайните си ангажименти.

Още: Пациент в Румъния е дал положителен тест за хантавирус