Вторият "Орешник" на Путин се е повредил?: OSINT анализатор

26 май 2026, 6:03 часа 330 прочитания 0 коментара
Норвежкият OSINT анализатор Ким Хьовик след анализ на публично достъпните данни за изстреляните от руснаците ракети "Орешник" на 24 май стигна до заключението, че най-вероятно първата ракета в онази нощ е получила повреда, което би трябвало да обясни защо явно тя не е достигнала целта си и е паднала близо до Донецк в окупираната от Русия Донецка област.

Анализаторът отбелязва, че към момента все още няма официална информация за използването на втора балистична ракета със среден обсег "Орешник". Но доказателствата, че ракетите са били именно две, са следните, по думите му:

"1. Камерата, която е записала първото падане на балистична ракета със среден обсег "Орешник", се намира в град Донецк и е насочена на север. Вижда се, че бойните глави навлизат в атмосферата с изключително висока скорост, което означава, че мястото на удара е близо, вероятно около Авдеевка, Донецка област. 

2. За да сравня скоростта и разстоянието, монтирах видео, показващо навлизането [на ракетата] както в Била Церква (гледано откъм Киев), така и близо до Донецк. 

3. Вероятно "Орешник"-ът при Донецк е бил неуспешен, кой знае."

Елена Страхилова Редактор
