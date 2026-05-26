Вторият "Орешник" на Путин се е повредил?: OSINT анализатор

Норвежкият OSINT анализатор Ким Хьовик след анализ на публично достъпните данни за изстреляните от руснаците ракети "Орешник" на 24 май стигна до заключението, че най-вероятно първата ракета в онази нощ е получила повреда, което би трябвало да обясни защо явно тя не е достигнала целта си и е паднала близо до Донецк в окупираната от Русия Донецка област.

Анализаторът отбелязва, че към момента все още няма официална информация за използването на втора балистична ракета със среден обсег "Орешник". Но доказателствата, че ракетите са били именно две, са следните, по думите му:

"1. Камерата, която е записала първото падане на балистична ракета със среден обсег "Орешник", се намира в град Донецк и е насочена на север. Вижда се, че бойните глави навлизат в атмосферата с изключително висока скорост, което означава, че мястото на удара е близо, вероятно около Авдеевка, Донецка област.

2. За да сравня скоростта и разстоянието, монтирах видео, показващо навлизането [на ракетата] както в Била Церква (гледано откъм Киев), така и близо до Донецк.

3. Вероятно "Орешник"-ът при Донецк е бил неуспешен, кой знае."

There has been no official information about the use of a second 'Oreshnik IRBM' that likely failed hitting near Donetsk city.



Here is proof 2 were used.



1. The camera that recorded the first fall of a 'Oreshnik IRBM' is located in Donetsk city looking towards the north. The…