Севлиево и околните села отново имат вода

Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, отново имат вода. Работата по водопровода е приключила в 20:00 часа снощи, съобщиха от Министерството на регионалното развитие (МРРБ). Специалистите са започнали да пускат водата постепенно, за да се минимизира рискът от нова авария. Трасето е около 16 км и след 3 часа водата е стигнала до чешмите на хората малко след 23:00 часа в понеделник.

В понеделник на място отиде регионалният министър арх. Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски, провери напредъка във възстановяването на съоръжението. Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май от него бе откъснат участък с дължина 87 метра.

При посещението си министър Шишков заяви, че „оптимистичният сценарий е работата да приключи до края на деня", а най-късно до обяд на другия ден да има резултат. Оптимистичният сценарий вече е факт и от понеделник, точно в 23:10 минути жителите на Севлиево и на другите населени места вече имат вода.