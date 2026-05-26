САЩ отговориха на Русия за предупреждението американското посолство в Киев да си ходи

"Държавният секретар Марко Рубио разговаря днес с руския външен министър Сергей Лавров по негово искане. Страните обмениха мнения относно войната между Русия и Украйна, двустранните отношения и ситуацията в Иран". С тези две изречения Държавният департамент на САЩ официално даде отговор на бурните изявления на руското външно министерство и съответно лично на руския външен министър Сергей Лавров - че Русия почва систематично да бомбардира Киев сякаш досега не го правеше и чуждите дипломатически мисии трябва да с евакуират.

Още снощи руската държавно-информационна агенция ТАСС съобщи, че Лавров се е обадил на Рубио и официално го е предупредил за намеренията на Русия, след като руското МВнР изрично публикува писмено изявление. От материала на ТАСС излезе, че руският външен министър казал на САЩ да евакуират посолството си. Видимо от отговора на Държавния департамент не изглежда Съединените щати да са се впечатлили.

Междувременно Франция и Полша казаха, че техните посолства и дипломатически представителства в украинската столица Киев ще продължат да работят в досегашния си режим.

