Нечуван подем: Само 3 зодии привличат изобилие през целия юни 2026

Юпитер остава в Рак до края на месеца, носейки късмет и просперитет, преди да премине в Лъв на 30 юни. Нещата ще са наистина доста спокойни до Новолунието на 14 юни. Трябва да се внимава към края на месеца, защото тогава нещата започват да се засилват и да стават натоварени с настъпването на юли.

Някои месеци са по-добри за определени астрологични знаци от други, но в крайна сметка всички ние получаваме своя ред, когато става въпрос за планетарен късмет! Нека да разгледаме кой има най-голям късмет и изобилие през целия месец юни.

Рак

Още: През шестия месец: Числото 6 носи най-много пари на 3 зодии

Това е най-добрият ви месец от годината, Раци! Юпитер, планетата на късмета и изобилието, продължава да преминава през вашия знак до 30 юни. Венера също преминава през Рак до 13 юни, поставяйки двете най-благоприятни планети във вашия знак през първата половина на месеца.

Когато Венера преминава през нашия личен знак, ние сме склонни да изглеждаме и да се чувстваме по най-добрия начин и да привличаме другите към нас, което прави това идеално време от годината за постигане на това, което искаме, и едновременно с това да се чувстваме страхотно. След като преминава през Рак, Венера навлиза в Лъв и остава там до края на месеца. Лъв представлява втория знак от зодиака за Рак, който управлява дома на парите и самочувствието, така че ще получите тласък и в двете области.

На 30 юни щастливият Юпитер сменя знаците си и също навлиза в Лъв. Въпреки че засега напуска вашия личен знак, той навлиза във втория ви дом на парите. Юпитер представлява разширяване и това означава страхотни неща за вашите финанси, включително шанс да печелите повече пари. Знакът Лъв управлява петия дом на романтиката, така че това може да бъде вълнуващо време и за любовния ви живот.

Още: Животът става по-лек: Венера в Рак закриля 4 зодиакални знака

Меркурий навлиза в Рак на 1 юни, така че комуникацията става по-важна този месец. Ще почувствате желание да общувате повече и да бъдете по-любопитни. Това поставя три планети в Рак едновременно и винаги, когато имаме изобилие от знаци на едно място, фокусът се насочва към вас!

Докато Слънцето е във вашия знак от 21 юни до 22 юли, се чувствате по-заземени и като себе си. Разбира се, това представлява и началото на месеца на рождения ден на Рака.

Лъв

Лъв, Юпитер навлиза във вашия знак на 30 юни и ще остане тук до юли 2027 г., което ви дава близо 13 месеца късмет в първия ви дом. Този транзит се случва само на всеки 12 години и когато се случи, се случват големи неща. Където и да е Юпитер, той носи разширяване и надежда. Много положителни неща се случват с тази енергия и тя е показателна за по-голямо щастие и успех през времето, когато е във вашия личен знак.

Още: Юни 2026 ще бъде кармичен месец за тези зодии

От 13 юни Венера също навлиза в Лъв, което поставя двете изключително благоприятни планети във вашия първи дом до средата на месеца. Истинска магия се случва, когато тези две планети се съединят, а Венера, преминаваща през вашия първи дом, е моментът, в който изглеждате и се чувствате най-добре. Ще забележите, че често привличате други хора към себе си.

Слънцето в Близнаци преминава през вашия единадесети дом до 21 юни. Това е домът на надеждите и приятелите и когато планета преминава през него, преживявате по-натоварено и по-социално време. Трябва да прекарвате време с приятели и да срещнете някои важни контакти по това време чрез работа в мрежа.

Седмица по-късно, на 28 юни, Марс също навлиза във вашия единадесети дом. Където и да отиде Марс, той носи действие, гарантирайки, че това ще бъде натоварен месец, както за работа, така и за удоволствие. Уверете се, че все още отделяте време за грижа за себе си и сте наясно с благополучието си.

Близнаци

Още: Тези 4 зодии ще получат съобщение, което ще промени живота им, през юни 2026 г.

Този месец Юпитер, планетата на печалбата и късмета, продължава транзита си през вашия втори дом на парите до последния ден от месеца. Важно е да накарате този месец да работи за вас, тъй като Юпитер няма да се върне във втория ви дом още 12 години. Вероятно вече сте имали известен финансов късмет с Юпитер, но този месец може да донесе изобилие.

Юпитер ще бъде присъединен към другата финансова планета, Венера, до 13 юни, поставяйки двете най-благоприятни планети във втория ви дом на парите. Ако някога е имало момент да поискате повишение на заплатата или да се възползвате от възможност, която ви кара да се чувствате добре, това би било сега! Тъй като вторият дом управлява и самочувствието, Венера и Юпитер би трябвало да направят чудеса за начина, по който се чувствате към себе си този месец.

На 30 юни Юпитер променя знаците си и навлиза в Лъв, където ще остане през следващите близо 13 месеца. Където и да отиде Юпитер, късметът го следва, а в този случай той е във вашия трети дом. Третият дом управлява кратките пътувания, комуникацията, ученето и може да бъде свързан с повече социализация. Идеите ще станат по-важни и биха могли да се окажат водещи до значителни развития, така че обърнете внимание на нещата, които привличат вниманието ви.

Венера навлиза в Лъв на 13 юни и остава до края на месеца, поставяйки тези две планети отново заедно, този път във вашия трети дом. Може да имате желание да пътувате, да общувате дълбоко с други хора или да общувате повече. Така или иначе, това е положителна комбинация и би трябвало да се чувствате чудесно!