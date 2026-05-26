Кремъл е разработил план за намеса в арменските избори. Това твърди руският проект Център "Досие", създаден от руския олигарх Михаил Ходорковски. Ходорковски се превърна в една от първите големи жертви на руския диктатор Владимир Путин още в началото на века, когато Путин укрепваше властта си в Русия и разчистваше всички, които някога биха могли да организират съпротива срещу него. В онези години Ходорковски държеше петролния гигант "ЮКОС", но беше вкаран за години в затвора заради данъчни и финансови измами, а в крайна сметка преди почти десетилетие и половина Путин го помилва и той избяга моментално на Запад.

Сега Център "Досие" публикува материал с информация от вътрешни документи на руски политически анализатори, които помагат на няколко кандидати в Армения да победят сегашния арменски премиер Никол Пашинян.

Според документите, първоначалният залог на Кремъл за бизнесмена Самвел Карапетян, чието "място на работа" е посочено в руските бази данни през 2006 г. като "ИК 1706 ФСБ", е сработил "зле". След ареста му за публични призиви за насилствено завземане на властта, в президентската администрация е публикуван документ, популяризиращ кандидатурата на Карапетян. Този документ включва създаването на нова политическа сила, стартирането на телевизионен канал, публикуването на стратегия за национална сигурност и други.

През август 2025 г. вицепрезидентът "Ташир" Айк Игнатян, ръководителят на кабинета на бившия арменски президент Роберт Кочарян Виктор Согомонян, политическият стратег и съветник на генералния директор на неправителствената организация "Диалогови региони" Айк Аджоглян и кремълският политолог Глеб Кузнецов, политическият архитект на проекта срещу Пашинян, са присъствали на среща в руската президентска администрация. След това служители на Експертния институт за социални изследвания (EISR), който е тясно свързан с президентската администрация в Русия, "непрекъснато са провеждали и анализирали електорални проучвания в страната, писали са препоръки за кандидати от опозицията и са докладвали на президентската администрация".

Карапетян технически не е допустим да стане министър-председател на Армения поради руското и кипърското си гражданство. EISI разработва и резервен кандидат, Арман Татоян. Не е ясно кой финансира кампанията му, но един от бюджетите е редактиран от заместник-директора на EISI.

До края на март руските политолози са разработили две паралелни информационни програми: едната се фокусира върху лозунга "За всички, освен за Пашинян", а другата върху лозунга "Елате!", за да се повиши избирателната активност.

Въпреки усилията на Кремъл, одобрението за работата на Пашинян се повиши до 49% до май 2026 г., а неговата партия "Граждански договор" поддържа значителна преднина пред другите политически сили, според проучването Armenian Election Study. Показателно е, че тези дни и бившият руски президент Дмитрий Медведев, сега зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, започна да напада арменския премиер Никол Пашинян през социалните мрежи.

Източник: Център "Досие"