Спорт:

Планът на Кремъл да си върне Армения - Михаил Ходорковски хвърли светлина

26 май 2026, 6:57 часа 486 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Планът на Кремъл да си върне Армения - Михаил Ходорковски хвърли светлина

Кремъл е разработил план за намеса в арменските избори. Това твърди руският проект Център "Досие", създаден от руския олигарх Михаил Ходорковски. Ходорковски се превърна в една от първите големи жертви на руския диктатор Владимир Путин още в началото на века, когато Путин укрепваше властта си в Русия и разчистваше всички, които някога биха могли да организират съпротива срещу него. В онези години Ходорковски държеше петролния гигант "ЮКОС", но беше вкаран за години в затвора заради данъчни и финансови измами, а в крайна сметка преди почти десетилетие и половина Путин го помилва и той избяга моментално на Запад.

Още: И Шойгу се включи в агресивната руска реторика спрямо Армения

Сега Център "Досие" публикува материал с информация от вътрешни документи на руски политически анализатори, които помагат на няколко кандидати в Армения да победят сегашния арменски премиер Никол Пашинян.

Според документите, първоначалният залог на Кремъл за бизнесмена Самвел Карапетян, чието "място на работа" е посочено в руските бази данни през 2006 г. като "ИК 1706 ФСБ", е сработил "зле". След ареста му за публични призиви за насилствено завземане на властта, в президентската администрация е публикуван документ, популяризиращ кандидатурата на Карапетян. Този документ включва създаването на нова политическа сила, стартирането на телевизионен канал, публикуването на стратегия за национална сигурност и други - Още: Знаков арест и то в Армения на милиардер-връзка към бившия украински президент Янукович

През август 2025 г. вицепрезидентът "Ташир" Айк Игнатян, ръководителят на кабинета на бившия арменски президент Роберт Кочарян Виктор Согомонян, политическият стратег и съветник на генералния директор на неправителствената организация "Диалогови региони" Айк Аджоглян и кремълският политолог Глеб Кузнецов, политическият архитект на проекта срещу Пашинян, са присъствали на среща в руската президентска администрация. След това служители на Експертния институт за социални изследвания (EISR), който е тясно свързан с президентската администрация в Русия, "непрекъснато са провеждали и анализирали електорални проучвания в страната, писали са препоръки за кандидати от опозицията и са докладвали на президентската администрация".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Карапетян технически не е допустим да стане министър-председател на Армения поради руското и кипърското си гражданство. EISI разработва и резервен кандидат, Арман Татоян. Не е ясно кой финансира кампанията му, но един от бюджетите е редактиран от заместник-директора на EISI.

До края на март руските политолози са разработили две паралелни информационни програми: едната се фокусира върху лозунга "За всички, освен за Пашинян", а другата върху лозунга "Елате!", за да се повиши избирателната активност.

Въпреки усилията на Кремъл, одобрението за работата на Пашинян се повиши до 49% до май 2026 г., а неговата партия "Граждански договор" поддържа значителна преднина пред другите политически сили, според проучването Armenian Election Study. Показателно е, че тези дни и бившият руски президент Дмитрий Медведев, сега зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, започна да напада арменския премиер Никол Пашинян през социалните мрежи.

Още: Кремълски ботове готвят почвата за "украински сценарий" в Армения (ВИДЕО)

Източник: Център "Досие"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Армения Русия Михаил Ходорковски Самвел Карапетян
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес