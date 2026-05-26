Тръмп с условия за ядрената програма на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че запасите от обогатен уран на Иран ще бъдат или предадени на САЩ, или унищожени на друго място под надзора на Международната агенция за атомна енергия, на фона на продължаващите преговори за споразумение с Иран, съобщи АП. Още: Иран тайно създава 200 ядрени бомби от "отпадъците" в АЕЦ Бушер - илюзия или реалност?

Кой ще отстъпи от ядрения въпрос?

Снимка: Getty images

"Обогатеният уран или ще бъде незабавно предаден на Съединените щати, за да бъде откаран и унищожен, или, за предпочитане, съвместно и в координация с Ислямската република Иран, унищожен на място или на друго приемливо място, като Комисията за атомна енергия или нейният еквивалент бъде свидетел на този процес и събитие", пише Тръмп в Truth Social.

Тръмп не уточнява дали се отнася само до 440 кг високообогатен уран, който Иран притежава, или до целия му запас от обогатен уран, въпреки че според информации американски официални лица са заявили, че целият запас трябва да бъде премахнат.

Ирански официални лица подчертаха, че не са склонни да обсъждат ядрения въпрос, докато не започне евентуалното 60-дневно примирие за обсъжданото споразумение.

Още: "Новата" оценка за ядрена бомба в Иран: В шах ли е Доналд Тръмп?