"Да, абсолютно правилно – нямам право да гласувам, както нямат и стотици милиони руснаци днес". Така световноизвестният руски режисьор Андрей Звягинцев отговори на една от марионетките на руския диктатор Владимир Путин - прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков. Звягинцев е носител на голямата награда на филмовия фестивал в Кан и то за 2026 година - за филма си "Минотавър", и призова Путин да сложи край на войната.

Режисьорът отговори на Песков, който по-рано заяви, че "няма право" да прави подобни изявления. Руското опозиционно издание "Медуза" цитира отговора на режисьора.

"Да, абсолютно правилно – нямам право да гласувам, както нямат и стотици милиони руснаци днес. Защото никога не сте чували гласовете им. Наричахте съгражданите си Бандар-логи (бел. ред. - смесица от "бандеровци" и бандерлог - маймуните-разбойници от прочутия роман на Ръдиард Киплинг "Книга за джунглата") през 2008 г. И през 2011 г. И през същата тази зловеща 2014 г. И така нататък", каза Звягинцев.

"И сега нашият могъщ влак се приближава до "задънената" гара. И сега – по мое скромно мнение – единственото правилно, рационално и дори благотворно нещо за цялата страна в момента е да не задаваме на гражданите на собствената им страна лицемерния въпрос от 2022 г.: "Къде бяхте през последните 8 години?", а да действаме принципно тук и сега: да сложим край на тази безсмислена и безмилостна война. Нищо освен мъка и сълзи; нищо освен разочарование и депресивна апатия; нищо освен разкъсаните крайници на вашите съграждани в името на илюзорна цел; нищо освен унищожаването на млади хора, от които страната се нуждае, за да изгради живот и бъдеще. Нищо добро не ни очаква, ако не спрем", подчерта Звягинцев.

Източник: "Медуза"