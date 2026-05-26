След нови удари: САЩ настояват Ормузкият проток да остане отворен

Ормузкият проток трябва да бъде отворен по един или друг начин. Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио, който коментира ударите на САЩ по ирански цели снощи, съобщиха световните агенциия, цитирани от БТА. Той добави, че свободното преминаване през стратегическия воден път е от ключово значение за международната сигурност.

Рубио посочи, че въпреки последните удари срещу ирански ракетни обекти, споразумение с Техеран остава възможно през следващите дни. По думите му преговорите, проведени в Катар, напредват, но "формулировката на текста" може да отнеме още време. Американците са стреляли и по ирански плавателни съдове, тръгнали да минират пролива - това обаче е станало над 48 часа преди в малките часове на тази нощ да се появи информацията за това.

"Президентът е изразил готовност да постигне споразумение. Или ще има договор, или няма да има", заяви той.

Американският държавен секретар добави, че САЩ остават готови да посредничат за прекратяване на войната между Русия и Украйна, след като Москва извърши масирана атака срещу Киев. "САЩ са готови да направят всичко по силите си, за да улеснят края на тази война, и се надяваме, че възможност за това ще се появи", подчерта Рубио, след като разговаря с руския си колега Сергей Лавров.